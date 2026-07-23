Sacal e nuova governance, c’è un favorito per la presidenza: oggi la scelta

Ore decisive per il futuro della Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi. Questo pomeriggio, giovedì 23 luglio, alle ore 17, si terrà l’assemblea dei soci chiamata a definire la nuova governance societaria.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il nome favorito per assumere la presidenza sarebbe quello di Luciano Vigna, attuale capo di gabinetto del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Un’indiscrezione che dovrà trovare conferma al termine della riunione di oggi.

L’assemblea dovrà nominare il nuovo Consiglio di amministrazione, che dovrebbe essere formato da tre componenti e non da cinque.

Luciano Vigna in pole per la presidenza Sacal

Luciano Vigna viene indicato come il profilo più accreditato per guidare la società aeroportuale. Attualmente ricopre l’incarico di capo di gabinetto del presidente Occhiuto, ruolo confermato anche dalla struttura ufficiale della Regione Calabria.

A rafforzare la sua candidatura sarebbe la profonda conoscenza di Sacal e delle vicende che hanno accompagnato il percorso della società sin dalle sue origini. Un profilo istituzionale che avrebbe quindi maturato una lunga esperienza anche rispetto alle dinamiche del sistema aeroportuale calabrese.

Al momento, tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi. La decisione definitiva spetterà all’assemblea dei soci convocata per questo pomeriggio.

Franchini lascia Sacal per entrare nella Giunta Cannizzaro

Il cambio al vertice si rende necessario dopo la scelta del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che ha individuato Marco Franchini come nuovo assessore comunale.

A Franchini sono state assegnate le deleghe a Infrastrutture strategiche, con particolare riferimento a porto, aeroporto e waterfront, oltre a Turismo, Rigenerazione urbana e Decoro urbano.

Fino ad oggi però Franchini ha ricoperto il ruolo di amministratore unico di Sacal (la società lo aveva confermato nell’incarico il 27 maggio 2025 per tre esercizi sociali).

Da domani il manager dovrebbe concentrarsi sul nuovo incarico al Comune di Reggio Calabria, lavorando al fianco del sindaco Cannizzaro su settori considerati strategici per lo sviluppo della città.

La riunione delle ore 17 dovrà quindi chiudere la fase delle indiscrezioni. In serata si conosceranno i nomi dei tre componenti del nuovo Cda e, soprattutto, quello del prossimo presidente di Sacal. Salvo sorprese, la scelta potrebbe ricadere proprio su Luciano Vigna.