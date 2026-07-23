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Calciomercato: per la difesa la Reggina punta sull’esperienza. C’è un obiettivo preciso

Sul calciatore ci sono altre due squadre che militano in serie C

23 Luglio 2026 - 11:18 | Redazione

S Agata Ingresso

La conferma dei fratelli Girasole, qualche giovane come alternativa, ma per completare la retroguardia la Reggina punta soprattutto sull’esperienza. Ed è per questo che, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24, che il Ds Romairone ha messo nel mirino Edoardo Lancini, classe 94, ex Campobasso:

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La Reggina guarda con attenzione al mercato degli svincolati per rinforzare la propria retroguardia e tra i nomi finiti nel mirino c’è quello di Edoardo Lancini. Il difensore centrale, che ha appena risolto il contratto con il Campobasso, è uno dei profili valutati dalla società amaranto per aggiungere esperienza e affidabilità al reparto arretrato. Sul classe 1994, però, non c’è soltanto l’interesse del club calabrese: anche Lecco e Novara, entrambe in Serie C, seguono con attenzione la situazione. La Reggina valuta il suo innesto per mettere a disposizione dello staff un difensore esperto, capace di guidare il reparto grazie a un bagaglio importante di presenze tra Serie B e Serie C“.

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