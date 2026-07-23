Calciomercato: per la difesa la Reggina punta sull’esperienza. C’è un obiettivo preciso

La conferma dei fratelli Girasole, qualche giovane come alternativa, ma per completare la retroguardia la Reggina punta soprattutto sull’esperienza. Ed è per questo che, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24, che il Ds Romairone ha messo nel mirino Edoardo Lancini, classe 94, ex Campobasso:

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“La Reggina guarda con attenzione al mercato degli svincolati per rinforzare la propria retroguardia e tra i nomi finiti nel mirino c’è quello di Edoardo Lancini. Il difensore centrale, che ha appena risolto il contratto con il Campobasso, è uno dei profili valutati dalla società amaranto per aggiungere esperienza e affidabilità al reparto arretrato. Sul classe 1994, però, non c’è soltanto l’interesse del club calabrese: anche Lecco e Novara, entrambe in Serie C, seguono con attenzione la situazione. La Reggina valuta il suo innesto per mettere a disposizione dello staff un difensore esperto, capace di guidare il reparto grazie a un bagaglio importante di presenze tra Serie B e Serie C“.