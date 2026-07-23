La Reggina e la multiproprietà: il presidente Lotito gioca d’anticipo

Quello della multiproprietà rimane un tema di attualità e adesso riguarda da vicino anche la Reggina, da quando il patron è diventato Claudio Lotito, attuale presidente e proprietario della Lazio. Alla domanda rispetto a quello che potrà accadere nel caso in cui gli amaranto, come si spera, dovessero conquistare la promozione in serie C, il massimo dirigente ha così risposto: “La multiproprietà? Intanto portiamo il risultato a casa con la vittoria del campionato. La nuova norma ha creato danni al calcio italiano. La seconda squadra non serve a nulla, serve invece la doppia squadra. Oltre alla valorizzazione dei calciatori, c’è anche quella dei territori. E poi anche dal punto di vista economico… La norma attuale è una follia. Ho già dato un indirizzo per ripristinare la multiproprietà che non riguarda solo Lotito, ma il calcio in generale. E’ stata una visione miope quella di eliminarla. Cosa farò se la Reggina va in C? Ci sono ancora 12 mesi ma ricordate: con Lotito risultato garantito”.