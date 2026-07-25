Festa dei Sacri Cuori: entrano nel vivo le celebrazioni a Catona. Luna Park aperto fino a domenica

Maccheronata sotto le stelle, la solenne processione e spettacolo pirotecnico. Il programma del weekend

Entra nel vivo la Festa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, promossa dalla Parrocchia San Dionigi Vescovo e Martire, insieme all’Associazione Culturale Agave e all’ASD Sacri Cuori Catona, con un ricco programma che unisce spiritualità, tradizione e momenti di festa per tutta la comunità.

Accanto agli appuntamenti religiosi, proseguono le iniziative dedicate alle famiglie, ai giovani e ai bambini. Tra le attrazioni più amate c’è il Luna Park, che resterà aperto fino a domenica 26 luglio, regalando giornate di divertimento a grandi e piccoli.

Nella serata di ieri, dalle ore 20.00 alle 22.00, i gestori delle attrazioni hanno offerto la possibilità di vivere un momento di spensieratezza ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie in difficoltà, in un gesto di vicinanza e solidarietà che rappresenta pienamente lo spirito della festa.

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Il programma civile con concerti, veleggiate e spettacoli

Il programma civile propone importanti appuntamenti:

Sabato 25 luglio, alle 20.30, nel piazzale del CatonaTeatro, si terrà il concerto gratuito della Banda Bakkano , accompagnato da una maccheronata sotto le stelle e dagli stand gastronomici.

, accompagnato da una maccheronata sotto le stelle e dagli stand gastronomici. Domenica 26 luglio, alle 11.00, è prevista una veleggiata, mentre dalle 20.30 il Lungomare in Festa animerà la serata con il Luna Park, le attività commerciali aperte e numerose promozioni. Il gran finale sarà affidato, alle 23.30, allo spettacolo pirotecnico curato da Edipo Fireworks.

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Le celebrazioni religiose e la Solenne Processione

Il cuore della manifestazione resta il programma religioso che, dopo tre intense giornate di preghiera, riflessione e celebrazioni, culminerà domenica 26 luglio con la Solenne Processione dei Sacri Cuori, in partenza alle 18.00 per le vie della parrocchia. A seguire, alle 19.15, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica all’aperto, sul palco del CatonaTeatro. Ad accompagnare la processione e ad animare musicalmente le vie non interessate dal percorso sarà il Complesso Bandistico “Euterpe” di Catona.

La Festa dei Sacri Cuori rappresenta ogni anno un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità, coniugando fede, tradizione, cultura e condivisione. Un appuntamento che coinvolge l’intero territorio e che invita tutti a partecipare per vivere insieme giorni di gioia, accoglienza e fraternità.

La cittadinanza e i visitatori sono invitati a prendere parte agli ultimi giorni della festa, per condividere uno dei momenti più significativi per la comunità.