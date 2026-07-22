A Catona una Festa dei Sacri Cuori all’insegna della solidarietà

Mancano pochi giorni all’inizio della “Festa dei Sacri Cuori”, momento molto atteso dalla comunità di Catona e dai residenti delle zone limitrofe. All’incontro di coordinamento organizzativo hanno inteso partecipare, per l’occasione, gli assessori comunali Antonino Caridi e Lucia Fio.

La presenza dei due amministratori della Giunta Cannizzaro ha consentito di raggiungere un duplice obiettivo: predisporre un intervento di pulizia straordinaria dell’area interessata (da tempo in totale stato di abbandono) e offrire un’opportunità concreta a chi vive una condizione di disagio e maggiore fragilità.

Caridi e Fio, confrontandosi con gli storici giostrai della manifestazione e con il parroco della comunità, don Francesco Siclari, hanno infatti concordato di dedicare il primo giorno della festa, che si aprirà ufficialmente venerdì 24 luglio, a tutti i più fragili. Per bambini e annesse famiglie in difficoltà sarà garantito l’accesso gratuito alle giostre e saranno anche offerti popcorn e zucchero filato.

“La scelta di dedicare la prima serata a tutte le persone più fragili – spiegano i due assessori – rappresenta un segno concreto di attenzione e inclusione sociale, fortemente voluto dal Sindaco di Reggio Calabria, l’onorevole Francesco Cannizzaro, e reso possibile anche grazie alla sensibilità dimostrata dalla ditta privata che gestisce le giostre.”

La Festa dei Sacri Cuori proseguirà nel weekend con il tradizionale programma di celebrazioni religiose, momenti di aggregazione e iniziative di intrattenimento, confermandosi uno degli appuntamenti più consolidati e sentiti dell’estate catonese e dell’intera Città.