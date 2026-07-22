Concorso da incubo al PalaBova, il sindaco Zirilli: ‘Comune di Bova Marina estraneo’

Impianto di climatizzazione funzionante ma non sufficiente a causa del caldo eccezionale. "L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, anche se non ha alcuna competenza diretta sull’organizzazione del concorso", afferma il primo cittadino

Rispetto all’articolo pubblicato nelle scorse ore sulle nostre pagine, relativo al concorso ‘da incubo’ al PalaBova di Bova Marina, è arrivata una nota di precisazione da parte del sindaco di Bova Marina Andrea Zirilli.

“In riferimento all’articolo pubblicato nelle ultime ore sulle condizioni riscontrate durante lo svolgimento delle prove concorsuali presso il PalaBova, si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni per evitare che si generino equivoci circa le responsabilità organizzative.

Il Comune di Bova Marina è completamente estraneo all’organizzazione e alla gestione della procedura concorsuale, che è curata esclusivamente da Formez PA, soggetto organizzatore dell’intera selezione.

Allo stesso modo, è opportuno chiarire che il PalaBova non è una struttura comunale, bensì un immobile di proprietà privata, individuato autonomamente dagli organizzatori quale sede delle prove.

Pertanto, ogni valutazione relativa alla scelta della location, alle modalità organizzative e agli aspetti logistici non può in alcun modo essere ricondotta al Comune di Bova Marina”.

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Prosegue il sindaco di Bova Marina.

“Ciò nonostante, ritenendo doveroso interessarsi di tutto ciò che riguarda il territorio comunale e le migliaia di persone che in questi giorni stanno raggiungendo Bova Marina per partecipare al concorso, nella mattinata odierna ho contattato personalmente i responsabili dell’organizzazione per rappresentare le criticità segnalate.

Nel corso del confronto è stato chiarito che l’impianto di climatizzazione della struttura è regolarmente funzionante, ma che le eccezionali temperature registrate in questi giorni hanno reso il sistema di raffrescamento non pienamente sufficiente a garantire il comfort desiderato.

I responsabili hanno inoltre assicurato che già a partire dalle prossime prove saranno adottati interventi di potenziamento del sistema di climatizzazione e ulteriori accorgimenti organizzativi, al fine di migliorare le condizioni ambientali e consentire ai candidati di affrontare le prove nelle migliori condizioni possibili.

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, pur nella piena consapevolezza di non avere alcuna competenza diretta sull’organizzazione del concorso, con l’unico obiettivo di tutelare l’immagine della nostra comunità e garantire che chi arriva a Bova Marina possa trovare condizioni di accoglienza sempre migliori”, conclude Zirilli.