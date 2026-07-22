Blitz DDA a Reggio, 35 arresti per narcotraffico: i NOMI

L’inchiesta della DDA di Reggio Calabria ha portato all’arresto di 35 persone accusate a vario titolo di traffico internazionale di droga, detenzione di armi e tentato sequestro di persona, con l’aggravante mafiosa per aver favorito la cosca Alvaro di Sinopoli.

Di seguito i nomi di tutti i 35 indagati destinatari del provvedimento cautelare emesso dal GIP

L’elenco degli arrestati

Di seguito le 35 persone destinate dal provvedimento cautelare, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva:

Francesco Alvaro (classe 1998)

(classe 1998) Vincenzo Alvaro (classe 1972)

(classe 1972) Agatino Ayadi (classe 1981)

(classe 1981) Matteo Bonforte (classe 1988)

(classe 1988) Antonio Cannizzaro (classe 1977)

(classe 1977) Giuseppe Cannizzaro (classe 1983)

(classe 1983) Rocco Cannizzaro (classe 1979)

(classe 1979) Eleonora Corapi (classe 1983)

(classe 1983) Luigia Delle Monache (classe 1975)

(classe 1975) Carmelo Fulco (classe 1996)

(classe 1996) Cosimo Damiano Gallace (classe 1961)

(classe 1961) Filippo Gallo (classe 1984)

(classe 1984) Emanuele Pio Larocca (classe 2000)

(classe 2000) Danilo Luppino (classe 1984)

(classe 1984) Domenico Luppino (classe 2005)

(classe 2005) Giuseppe Luppino (classe 1965)

(classe 1965) Manuel Marotta (classe 1996)

(classe 1996) Domenico Mazza (classe 1998)

(classe 1998) Angelo Antonio Musumarra (classe 1963)

(classe 1963) Mario Piacente (classe 1993)

(classe 1993) Antonio Politanò (classe 1991)

(classe 1991) Antonio Reitano (classe 1981)

(classe 1981) Angelo Riitano (classe 1990)

(classe 1990) Francesco Riitano (classe 1980)

(classe 1980) Salvatore Riolo (classe 1998)

(classe 1998) Antonino Romeo (classe 1974)

(classe 1974) Pasquale Romeo (classe 1977)

(classe 1977) Pasquale Romeo (classe 1996)

(classe 1996) Stefano Romeo (classe 1999)

(classe 1999) Vincenzo Sainato (classe 1977)

(classe 1977) Alessandro Scelta (classe 1995)

(classe 1995) Paolo Sidari (classe 1983)

(classe 1983) Francesco Trimarchi (classe 1995)

(classe 1995) Salvatore Vetrano (classe 1982)

(classe 1982) Gabriele Vocisano (classe 1992)

Le accuse

I 47 capi di imputazione contestati a vario titolo dalla Procura reggina spaziano dall’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti — per la quale sono state riconosciute sia l’aggravante del metodo mafioso sia la finalità di agevolazione della cosca Alvaro — fino ai reati in materia di armi, alla detenzione e spaccio di cocaina e al tentato sequestro di persona a scopo di estorsione.

Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le accuse contestate sono, allo stato, ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento. I destinatari delle misure cautelari sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.