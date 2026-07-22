Motta San Giovanni, dopo trent’anni ritorna il Festival dell’Unità
Autonomia, sanità e infrastrutture al centro del confronto. Poi stand enogastronomici e concerto
22 Luglio 2026 - 18:32 | Comunicato Stampa
Dopo circa trent’anni ritorna il Festival dell’Unità a Motta San Giovanni, ad organizzarlo il locale Circolo Comunale del Partito Democratico “Francesco Foti”. Per questa ripartenza il festival si svolgerà nella giornata di giovedì 23 luglio sul Lungomare Cicerone di Lazzaro.
Tre i momenti salienti, una prima parte dedicata ad una tavola rotonda in cui saranno trattati argomenti quali Autonomia Differenziata, Sanità, Territorio ed Infrastrutture.
La tavola rotonda sul territorio
Dopo i Saluti iniziali del Sindaco di Motta, Giovanni Verduci; del Segretario Cittadino Massimo Cogliandro e della Presidente dell’Assemblea Metropolitana del PD, Tania Bruzzese, con la moderazione della giornalista Emanuela Martino si darà vita alla tavola rotonda.
Fra gli ospiti di questa prima parte che avrà inizio alle ore 19:00 il Cons. Saverio Lo Russo, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Dott. Pietro Cozzupoli, urologo reggino molto conosciuto e stimato; l’Ing. Filippo Bellantone; per la parte politica il Sindaco di Melito Porto Salvo, Tito Nastasi; il Vice Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Ranuccio; ed il Segretario Regionale del PD nonché senatore Nicola Irto.
Stand enogastronomici e concerto
A seguire apriranno gli Stand enogastronomici, infine alle ore 22:00 il Concerto con il gruppo emergente dei giovani reggini della RAY BAND.
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