Autonomia differenziata, Baldino: ‘Governo sempre contro Costituzione e diritti dei cittadini’

“Vi ricordate la legge Calderoli sull’Autonomia Differenziata? Quella contro cui nacque una mobilitazione straordinaria in tutta Italia e vennero sottoscritte 1,3 milioni di firme per abrogarla? Quella legge fu poi smontata pezzo per pezzo dalla Corte Costituzionale che fissò anche una forte cornice di principi entro cui ci si deve muovere. Oggi siamo qui a discutere queste pre-intese che di quella sentenza non tengono conto perchè il governo Meloni se ne frega, non sia mai che faccia qualcosa nel rispetto della Costituzione”.

Così la deputata Vittoria Baldino, vice presidente del M5S, nella dichiarazione di voto sulla pre-intesa sull’autonomia differenziata tra governo e Regione Liguria.

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“La Corte stabilisce che prima si fissano i diritti e poi si delegano le funzioni. Il governo Meloni fa l’esatto opposto e mette non solo Sud contro Nord ma anche chi è più ricco contro chi è più povero all’interno dello stesso territorio. Questa è la priorità del governo Meloni, insieme alla legge elettorale, mentre diesel e benzina sono sopra i 2 euro, il potere d’acquisto da 2019 è crollato dell’8,6%, sei milioni di persone hanno rinunciato a curarsi. Ci state chiedendo di approvare un intervento a piedi uniti sui diritti costituzionali con dei testi fotocopia in cui per l’intesa con una regione si parla di un’altra regione: a pagina 44 del testo della pre-intesa del Veneto si parla di Piemonte! E potrei citare anche altri esempi. Questa è la vostra sciatteria, il vostro disprezzo verso la Costituzione. Noi – conclude – diciamo fermamente no a queste pre-intese che fanno carne da macello della Costituzione repubblicana”.