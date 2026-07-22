Reggio, scomparsa di Tiberio Falcomatà: Muraca revoca il Consiglio della Seconda Circoscrizione

Il presidente della II Circoscrizione: "Per me è stato un mentore, un punto di riferimento umano e politico. Reggio perde una figura esemplare, che ha vissuto la politica come autentico servizio alla collettività".

Il presidente della Seconda Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, Gianni Muraca, ha disposto la revoca della convocazione del Consiglio circoscrizionale, prevista per oggi, in segno di rispetto per la scomparsa di Tiberio Falcomatà, fratello del compianto sindaco Italo Falcomatà.

“A Tiberio – dichiara Muraca – mi legava un rapporto che andava ben oltre la dimensione politica; per me è stato un mentore, un consigliere di vita, un punto di riferimento sul piano umano e istituzionale”. ” Mi ha dato sempre supporto credendo nella mia persona e da allora non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, il suo consiglio e la sua presenza; un legame che il tempo non ha mai affievolito e che soltanto la sua scomparsa interrompe”.

Nel ricordarne la figura, Muraca ne sottolinea “la straordinaria capacità di interpretare la politica come servizio al bene comune, con umiltà, eleganza, stile e una rara nobiltà d’animo. Valori che hanno lasciato un’impronta profonda in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di vita e di impegno pubblico”.

Il presidente della Seconda Circoscrizione rivolge quindi il proprio cordoglio alla famiglia Falcomatà, esprimendo vicinanza in un momento di così grande dolore.

“Questo comunicato – conclude Muraca – vuole essere anche una testimonianza rivolta all’intera città, perché il ricordo di Tiberio Falcomatà continui a vivere attraverso l’esempio che ha saputo offrire.

La sua lucidità, il suo equilibrio e il suo modo di intendere la politica come servizio ai cittadini rappresentano un’eredità morale preziosa per chiunque ricopra oggi un ruolo pubblico.

Reggio Calabria perde un grande uomo e una figura politica di assoluto valore, il cui insegnamento continuerà ad accompagnare il cammino di tanti amministratori e cittadini”.