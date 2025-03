Chi è Nicola Irto, Senatore e Segretario del Pd in Calabria

Nicola Irto, nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1982, è un politico italiano attualmente in carica come senatore della Repubblica per il Partito Democratico e segretario regionale del PD in Calabria. ​

Chi è Nicola Irto

Gli anni della formazione

Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Irto si è laureato in Scienze dell’Architettura nel 2006 presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Ha successivamente ottenuto un dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale nel 2011, periodo durante il quale ha svolto attività di ricerca in città come Boston, Barcellona e Bilbao.

L’impegno politico

Il suo impegno politico è iniziato durante gli anni universitari, quando è stato eletto nel consiglio della Facoltà di Architettura nel 2002 e, nel 2004, è diventato rappresentante degli studenti nel Senato Accademico. In seguito, ha aderito al Partito Popolare Italiano (PPI) e poi a La Margherita, partecipando come delegato al congresso regionale calabrese nel 2003. ​

La carriera

Con la nascita del Partito Democratico nel 2007, Irto è entrato a far parte del coordinamento provinciale di Reggio Calabria. Nel 2011 è stato eletto consigliere comunale di Reggio Calabria. Nel 2014, si è candidato alle elezioni regionali in Calabria nella lista del PD, venendo eletto consigliere regionale con 12.014 preferenze nella circoscrizione sud. Durante questa legislatura, ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio regionale dal 28 luglio 2015 al 9 marzo 2020. ​

Alle elezioni regionali del 2020, Irto è stato rieletto consigliere regionale con 12.568 preferenze, risultando il candidato più votato della tornata elettorale. In questa legislatura, ha ricoperto la carica di vicepresidente del Consiglio regionale.

Segretario Regionale del PD e Elezione a Senatore

Nel 2021, Irto è stato inizialmente indicato come candidato presidente della Regione Calabria per il centrosinistra, ma ha successivamente ritirato la sua candidatura per favorire una candidatura unitaria. Tuttavia, si è ricandidato come consigliere regionale alle elezioni del 2021, venendo rieletto. Dopo essere stato eletto segretario regionale del PD in Calabria, ha lasciato il ruolo di capogruppo del PD in consiglio regionale.

Alle elezioni politiche del 2022, Irto è stato candidato al Senato della Repubblica nella lista del PD nella circoscrizione Calabria, risultando eletto. Si è quindi dimesso da consigliere regionale il 21 novembre 2022 per assumere il nuovo incarico parlamentare. Nella XIX legislatura, ricopre il ruolo di segretario d’aula del gruppo parlamentare PD-IDP al Senato ed è vicepresidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Nicola Irto rappresenta una figura di rilievo nel panorama politico calabrese e nazionale, con una carriera caratterizzata da un costante impegno nelle istituzioni locali e nazionali, e una dedizione particolare alle questioni legate allo sviluppo territoriale e alla pianificazione urbanistica.