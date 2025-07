Reggina: dalla proposta di Bandecchi ai nomi ‘pesanti’ che circolano sul mercato

Ormai ci siamo abituati: le estati della Reggina non sono mai tranquille. Anche quest’anno, tra incontri istituzionali e colpi di scena, il clima resta molto caldo.

L’ultimo vertice a Palazzo San Giorgio, tra il sindaco Giuseppe Falcomatà, il patron Nino Ballarino e alcuni rappresentanti del tifo organizzato, sembrava aver chiuso la porta in maniera definitiva a nuovi cambi di proprietà. Dopo le dichiarazioni dello stesso primo cittadino su imprenditori “interessati” poi svaniti e l’interruzione della trattativa con Luca Gallo, tutto lasciava presagire a una conferma naturale dell’attuale gestione.

E invece, come un fulmine a ciel sereno, arriva la dichiarazione di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e fondatore dell’università Niccolò Cusano. Accompagnato dal consigliere comunale Massimo Ripepi, Bandecchi ha annunciato pubblicamente l’intenzione di voler prendere la Reggina, investirci, portarla in Serie C e poi cederla gratuitamente a soggetti affidabili, capaci di portare avanti il progetto sportivo.

La proposta e i limiti dell’Università Cusano

Bandecchi ha precisato che la sua Università, almeno per il momento, non può gestire direttamente una squadra nel professionismo. Da qui la necessità di una separazione tra la fase della promozione e quella successiva, che verrebbe affidata ad altri. Ha quindi dato mandato a Ripepi di seguire ogni fase della vicenda. La proposta formale dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana.

La Reggina non si ferma: obiettivo rinforzare l’organico

Nel frattempo, Ballarino continua a lavorare sul fronte sportivo. Sono già arrivati diversi under e qualche over, ma la tifoseria chiede nomi di peso per puntare a un campionato di vertice. Il tecnico Trocini aspetta risposte concrete. I nomi in ballo ci sono. Tra i più ricorrenti e secondo quello che arriva da radio mercato ci sono Di Grazia, Sarao, Blondett ed Edera, giocatori che potrebbero alzare il livello tecnico ed eventualmente accendere l’entusiasmo della piazza.

Una settimana decisiva

La prossima sarà l’ennesima settimana calda in casa Reggina. Occhi puntati su due fronti: da un lato la proposta Bandecchi, dall’altro i movimenti di mercato. La piazza aspetta, ancora una volta, risposte.