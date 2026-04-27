Scialo si rinnova: nuovi sapori, restyling e un progetto che parla reggino

Tra le novità arriva il tacos, restano centrali le focacce e i taglieri, prodotti di punta di Scialò. Tutte le novità per l'estate 2026

Reggio Calabria, il chiosco ‘Scialo – Finestra sul Mare’ riparte con una nuova veste e una proposta gastronomica ancora più legata al territorio.

Il locale, nato lo scorso anno dalla passione di Lorenzo Marino e Bruno Caridi, continua il suo percorso sulla Via Marina bassa del Lungomare Falcomatà, a pochi metri dall’Arena dello Stretto, in uno scenario unico e inimitabile.

Due giovani imprenditori reggini che hanno scelto di restare, investire e scommettere sulla propria città. Un chiosco vista mare trasformato, passo dopo passo, in un punto di riferimento per chi cerca sapori calabresi, qualità e un’atmosfera semplice ma curata.

Il restyling firmato Davide Garzo e Alessia Privitera

La grande novità è il restyling del locale, curato dall’architetto Davide Garzo e da Alessia Privitera. Un intervento pensato per rendere Scialò ancora più accogliente, moderno e riconoscibile, senza perdere la sua anima: quella di una vera “finestra sul mare”, affacciata su uno degli scenari più belli di Reggio Calabria.

Tacos, focacce e taglieri: la nuova proposta di Scialò

Tra le novità arriva il tacos, nuovo prodotto pensato per arricchire l’offerta del locale con una proposta sfiziosa, giovane e contemporanea.

Restano centrali le focacce e i taglieri, prodotti di punta di Scialò. Le focacce sono realizzate da Fermento, mentre per i taglieri il locale punta su collaborazioni di qualità.

I salumi arrivano da Borruto, realtà conosciuta e apprezzata del territorio. Per i formaggi, invece, Scialò ha scelto Fattorie della Piana, eccellenza reggina capace di raccontare la Calabria attraverso prodotti autentici e riconoscibili.

Ogni piatto nasce da un’idea chiara: valorizzare il territorio. Dal bergamotto al peperoncino, ogni dettaglio parla calabrese.

Nel percorso di crescita di Scialò c’è anche una nuova presenza online. Il sito internet del locale (CLICCA QUI) è stato realizzato grazie a Phonehub di Tonino Quattrone, dopo la vittoria di un contest che ha permesso ai titolari di ricevere in regalo il nuovo spazio digitale. Un altro tassello importante per raccontare meglio il progetto, i prodotti e l’identità del locale.

“Reggio non ha nulla da invidiare alle altre città”

Lorenzo Marino e Bruno Caridi hanno le idee chiare:

«Vogliamo dimostrare che si può puntare sulla nostra città: Reggio non ha nulla da invidiare alle altre città, anzi ha qualità da far risaltare. Dopo l’estate 2025 possiamo senza dire ‘buona la prima’, in vista dell’estate in arrivo vogliamo crescere ancora di più offrendo un servizio di qualità ai nostri clienti, sperando che i turisti possano arrivare in riva allo Stretto ancora più numerosi», affermano i due giovani imprenditori reggini.

Scialò guarda avanti, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito nel primo anno e crescere ancora.