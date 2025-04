A Reggio apre il nuovo chiosco ‘Scialo’: tradizione, sapori locali e vista mozzafiato – FOTO

Reggio Calabria ha un nuovo gioiello sul suo affascinante e inimitabile lungomare: martedì 29 aprile è stato inaugurato “Scialo – Finestra sul mare”, il nuovo chiosco nato dalla volontà e le ambizioni di tre giovani imprenditori reggini, Lorenzo Marino, Bruno Caridi e Giuseppe Molè.

Passione, coraggio e radici ben piantate nella propria terra sono gli ingredienti che hanno dato vita a questo progetto, che mira a diventare un punto di riferimento per aperitivi e sapori autentici.

«Scialo – spiegano i soci – vuole richiamare già dal nome le tradizioni della nostra città, caratteristiche che richiamiamo anche nei simboli e nelle immagini che fanno da cornice alle nostre vetrine. Il legame con Reggio Calabria è forte e concreto: per questo abbiamo scelto partner esclusivamente locali per le materie prime, come Fattoria della Piana e Borruto per formaggi, latticini e salumi, e Fermento per la produzione delle focacce».

L’offerta di “Scialo” è un tributo alla gastronomia del territorio: dal bergamotto al peperoncino, ogni dettaglio anche nel beverage parla di Calabria, raccontando una storia di gusto e identità. La proposta include food e drink di qualità, pensati per valorizzare le eccellenze locali.

Il chiosco, curato nei minimi dettagli, è frutto di un attento lavoro di ristrutturazione.

«Vogliamo dimostrare – continuano i giovani imprenditori – che si può puntare sulla nostra città: Reggio non ha nulla da invidiare alle altre città anzi ha qualità da far risaltare. Non è necessario trasferirsi altrove per costruire qualcosa di importante. Ringraziamo le nostre famiglie e le aziende che ci hanno sostenuto: questo traguardo è anche merito loro».

Situato in una posizione privilegiata, con una vista spettacolare sullo Stretto di Messina, “Scialo” è pensato per chi cerca un’esperienza autentica e rilassante a pranzo e cena. È aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a tarda sera.

Ma il sogno non si ferma qui. I fondatori stanno già pensando al futuro:

«L’obiettivo, al termine della stagione estiva, di poter continuare a lavorare anche durante l’inverno anche per come previsto dal bando. Per questo stiamo valutando l’installazione di strutture amovibili, sempre nel rispetto delle normative e in collaborazione con le istituzioni».

“Scialo” non è solo un chiosco: è una dichiarazione d’amore per Reggio Calabria, un invito a restare e investire nella propria terra, celebrandone la bellezza e i sapori. Un nuovo punto d’incontro dove gustare il meglio della tradizione, affacciati su uno dei panorami più incantevoli del Sud Italia.