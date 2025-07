Musica live e cena sotto le stelle: successo per l’apertura della terrazza al Funny Club – VIDEO

La terrazza del Funny Club ha riaperto le porte al pubblico inaugurando ufficialmente la stagione estiva con una serata che ha unito buona musica, ottimo cibo e una grande partecipazione. Un primo appuntamento che promette una lunga estate all’insegna dell’intrattenimento, del gusto e dell’atmosfera.

Lo scorso giovedì, con l’atteso live della band Orma Sonora, è tornato a vivere uno dei luoghi più amati del locale: la terrazza. Un luogo ormai diventato simbolo delle notti estive in città, capace di fondere accoglienza, ritmo e sapori in un’unica esperienza.

Il debutto della nuova stagione è stato un successo: in tanti hanno scelto di trascorrere la serata all’aperto, godendosi una cena tra amici o in famiglia, con la possibilità di scegliere tra l’offerta del ristorante a base di carne e il servizio pizzeria. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, le sonorità rock ed elettroniche della band, che hanno trasformato la terrazza in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle.

Un pubblico caloroso e variegato, attratto dalla formula vincente di un locale che negli anni ha saputo rinnovarsi, mantenendo però saldi i suoi punti di forza: una cucina attenta alla qualità, uno spazio accogliente immerso nella tranquillità della zona nord di Reggio ed eventi che uniscono musica, socialità e gusto.

Ma, l’inaugurazione è solo l’inizio. In queste calde settimane la terrazza del Funny Club ospiterà nuovi eventi live e serate speciali, mantenendo aperta la possibilità di prenotare per cene in settimana e nei weekend, sempre immersi nell’atmosfera unica che solo una cena all’aperto può offrire.

Per chi cerca un’estate fatta di leggerezza, convivialità e buoni sapori, il Funny Club si conferma un punto fermo. Con la sua terrazza ritrovata, è pronto ad accogliere serate indimenticabili, sotto il cielo della città.

