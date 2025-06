Rock sotto le stelle: OrmaSonora accende la terrazza del Funny Club

Il Funny Club di Reggio Calabria inaugura la bella stagione con un evento da non perdere: il concerto dal vivo della band OrmaSonora! Giovedì 26 giugno, a partire dalle 21:30, il terrazzo del Funny Club, punto di riferimento per le serate estive della città, riapre al pubblico con una serata all’insegna del rock e del divertimento. Un’occasione imperdibile per godersi la musica dal vivo in una delle location più suggestive della zona.

Una serata rock da non perdere

OrmaSonora è una band che sa come coinvolgere il pubblico con il suo sound energico e travolgente. La loro performance dal vivo regalerà una serata ricca di emozioni e adrenalina, perfetta per chi ama la musica rock. Non solo una serata musicale, ma una vera e propria festa, dove la musica e la compagnia si fondono in un’esperienza unica.

Musica, divertimento e ottima cucina

Anche se la musica sarà protagonista indiscussa della serata, il Funny Club offre un’esperienza completa grazie alla possibilità di scegliere tra il menù ristorante con i suoi piatti di carne succulenti e la pizzeria per chi preferisce un pasto più informale ma altrettanto gustoso.

Maggiori informazioni

Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 3924055945.

Il locale si trova in via Tirrenica, n.5 (di fronte il Bingo) a Reggio Calabria.