Playoff Serie B, la Viola batte Barcellona, Catanzaro espugna Matera. Risultati quarti

Si è conclusa gara 3 degli ottavi dei playoff di Serie B Interregionale tra i gironi E ed F.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel VIola ha affrontato il Barcellona Basket in un match combattuto e e spetttacolare sin dai primi possessi. Le giocate individuali dei vari Fraga, Malkic, Laganà e Clark hanno arricchito la prestazione di due squadre meritevoli di proseguire nel percorso playoff, ma sono i neroarancio ad essere più concreti e ad ottenere la vittoria sfruttando il sostegno del pubblico di casa.

Sugli altri campi, la Pallacanestro Angri si porta avanti nella serie contro l’Action Now Monopoli sfruttando il fattore casa, così come la Felice Scandone Avellino vittoriosa tra le mura amiche contro l’Esperia Olimpia Cagliari.

Di seguito i risultati delle gare del turno ed i risultati aggiornati relativi alle serie.

Leggi anche

Gara 1 Quarti

Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari 99-66

Redel Viola – Barcellona Basket 76-68

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 69-71

Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli 83-72

Quarti – Risultati delle serie

Felice Scandone Avellino – Esperia Olimpia Cagliari 1-0

Redel Viola – Barcellona Basket 1-0

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro 0-1

Angri Pallacanestro – Action Now Monopoli 1-0