La Redel supera Barcellona al Palacalafiore in Gara 1 dei quarti Play Off

La Pallacanestro Viola ha affrontato per Gara 1 dei quarti di Play Off il Barcellona Basket. Alla presenza di un buon numero di tifosi arrivati dalla Sicilia. La prima frazione di gioco è targata neroarancio, hanno iniziato bene i padroni di casa, bene su tutti Maresca, Fiusco e Laquinatana, contro gli ex Cessel ed Aguzzoli che hanno provato a rispondere al buon ritmo della squadra di coach Cadeo. Nel secondo quarto gli ospiti sono riusciti a raggiungere la Viola, bene Fernandez a rispondere per i neroarancio. Il terzo quarto è stato di nuovo caratterizzato da una buona gestione della Redel, Laganà è stato determinante in più occasioni portando il punteggio sul +10. L’ultimo quarto, nonostante qualche sussulto degli ospiti, è stato gestito dalla Redel che si è aggiudicata il match. Gara 2 domenica in trasferta a Barcellona.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Marini, Fernandez, Laganà, Maresca, Fiusco. Tripla di Marini. Maresca da sotto canestro per il 5 a 0. Fraga da tre, risponde Fiusco. Maresca dalla lunetta, due su due. Tripla di Sebastianelli. Tripla di Fernandez. Fraga per Barcellona. Fiusco e poi Fernandez per il +9 della Viola. Coach Bartocci chiama Time Out. Tripla di Maresca. Cessel, zero su due. Marangon dalla lunetta, uno su due. Aguzzoli dalla lunetta, due su due. Aguzzoli segna, dopo una palla recuperata. Zampa dalla lunetta, uno su due. Okerere segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero supplementare. Tripla di Laquintana. Si chiude il primo quarto sul 24 a 15.

SECONDO QUARTO

Okerere in reverse. Malkic da tre. Dancetovic in penetrazione. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà in penetrazione. Sebastianelli dalla lunetta, tre su tre. Laganà dalla lunetta, due su due. Tripla di Galipò che vale il 28 pari. Marini in penetrazione. Tripla di Fiusco. Fraga da tre. Fernandez segna e guadagna un libero, che trasforma. Fiusco guadagna la lunetta. Coach Bartocci chiama Time Out. Fiusco dalla lunetta, due su de. Tripla di Galipò. Laganà da sotto canestro. Fraga in sospensione. Galipò da sotto canestro. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez in penetrazione. Laganà dalla lunetta, due su due. Aguzzoli segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Laganà in sospensione. Si va all’intervallo lungo sul 46 a 41.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Cessel da sotto canestro. Fraga per il pari. Laganà per la Viola. Laganà in penetrazione per il 50 a 46. Tripla di Fraga, risponde Laganà. Aguzzoli dalla lunetta, uno su due. Tripla di Clark. Coach Bartocchi chiama Time Out. Altra tripla di Clark. Fraga dalla lunetta per fallo tecnico a Laganà, trasforma il libero. Laquintana per il +10. Si va all’ultimo quarto sul 61 a 51.

QUARTO QUARTO

Sebastianelli segna e trasforma il libero supplementare. Tripla di Fiusco per il 64 a 54, risponde Malkic. Marangon da sotto canestro. Ancora Malkic da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Tripla di Laquintana. Tripla di Clark. Coach Bartocci chiama Time Out. Aguzzoli per e poi Sebastianelli per Barcellona. Clark in penetrazione. Coach Cadeo chiama Time Out. Fraga dalla lunetta, uno su due. Marangon in penetrazione. Tripla di Maklic. La Redel vince in Gara 1 col risultato di 76 a 68.

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Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Barcellona Basket 76-68 (24-15,22-26,15-10,15-17)

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 13, Agborbani 0, Marangon 5, Marinelli NE, Laganà 17, Fernandez 10, Zampa 1, Marini 5, Maresca 7, Clark 11, Laquintana 7, Macrillante NE. Allenatore CAdeo

Okereke 5, Di Marzio 0, Aguzzoli 10, Maklic 12, Sebastianelli 11, Sindoni NE, Dacetovic 2, Cessel 2, Fraga 18, Galipò 8, Grivo NE. Allenatore Bartocci

Arbitri: Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa