Reggina: monta la protesta degli Ultras. Dopo Filloramo il post di Lubrano

Insieme alla Curva Sud i due ultras hanno sostenuto e incitato la squadra in casa e in trasferta a prescindere da tutto. Sono stati sempre pronti a incoraggiare i calciatori anche nei momenti di maggiore difficoltà, ma adesso hanno detto basta. “Siamo stanchi, lo squadrone o la cessione“, questo l’appello più volte ribadito nel corso dell’incontro che si è tenuto a piazza Orange qualche giorno addietro con Giovanni Filloramo ed Emanuele Lubrano, megafono in mano, anche a rendicontare ai tifosi quanto avvenuto durante l’incontro con il sindaco Falcomatà. Questa mattina Filloramo e nel pomeriggio Lubrano, hanno scritto sulla propria pagina facebook messaggi molto chiari all’indirizzo della società:

Il post di Emanuele Lubrano

“I campionati di Serie D si vincono già a luglio.

Lo hanno dimostrato squadre come il Bari, il Catania, il Palermo: piazze che hanno programmato e investito fin da subito per vincere.

Noi siamo la Reggina Calcio.

Smettiamola di paragonarci a realtà come la ReggioRavagnese, la Nissa o la Scafatese, squadre che fino a due anni fa nemmeno conoscevo.

O si pensa in grande fin da ora, oppure io sarò il primo a restarmene a casa.

Perché la Reggina non può permettersi un altro anno anonimo. Serve un progetto serio, ambizioso, degno della nostra storia e della nostra gente“.