City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Incendi, Coldiretti: ‘Quando brucia un’azienda agricola, brucia un pezzo di Calabria’

"Quando un uliveto secolare o un vigneto vengono distrutti dalle fiamme, non si perde solo una produzione agricola: si cancella una storia che appartiene all'intera comunità" così il presidente Aceto

26 Luglio 2026 - 17:03 | Comunicato Stampa

ok incendi archivio

“La testimonianza di Francesco De Bonis è il racconto drammatico di ciò che tanti agricoltori calabresi e cittadini stanno vivendo. Non stiamo parlando soltanto di ettari andati in fumo, ma della distruzione di anni di lavoro, investimenti, sacrifici familiari e identità territoriale. Quando un uliveto secolare o un vigneto vengono distrutti dalle fiamme, non si perde solo una produzione agricola: si cancella una storia che appartiene all’intera comunità. Ciò che brucia è un pezzo della nostra memoria comune, della nostra bellezza condivisa che, quando viene ferita, chiede a tutti noi di diventare più responsabili, più custodi, ma anche di avere il coraggio di denunciare.”

È quanto dichiara Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria, commentando la vicenda dell’imprenditore agricolo Francesco De Bonis di Corigliano-Rossano.

“Fa rabbia leggere che, in appena due anni, un’azienda abbia dovuto subire incendi ripetuti, con la perdita di uliveti, vigneti e mezzi agricoli. Una pianta secolare non si sostituisce con un investimento economico e un vigneto distrutto richiede anni prima di tornare produttivo. Dietro ogni albero bruciato ci sono reddito, occupazione, paesaggio e presidio del territorio. Esprimiamo piena solidarietà a Francesco De Bonis e a tutti gli agricoltori colpiti. Le istituzioni competenti faranno piena luce sulle cause di questi eventi e nel contempo chiediamo che si rafforzino ulteriormente le attività di prevenzione, controllo e tutela del territorio. Non possiamo accettare che il lavoro di una vita venga cancellato dalle fiamme e che chi investe in Calabria debba convivere con la paura e l’incertezza”.

Leggi anche

“Gli agricoltori sono i primi custodi dell’ambiente. Difendere le aziende agricole significa difendere la sicurezza del territorio, contrastare l’abbandono delle aree rurali e preservare il patrimonio produttivo e paesaggistico della nostra regione. Coldiretti Calabria saranno sempre al fianco di chi resiste, produce e continua a credere nella propria terra nonostante le difficoltà. Perché quando brucia un’azienda agricola non perde solo un imprenditore: perde l’intera Calabria che non si arrende e che insieme a Coldiretti con tua caparbietà non si arrenderà nemmeno stavolta”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ColdirettiCalabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?