Anghelone (Noi Moderati): “Reggio merita risposte concrete e opere completate”

Anghelone lancia un appello alla concretezza per Reggio Calabria, chiedendo soluzioni immediate per le opere incompiute e promesse da oltre dieci anni

Di fronte ad una narrazione romanzata di Reggio Calabria, che troppo spesso ignora opportunità mancate e promesse disattese, il consigliere comunale e delegato cittadino di Noi Moderati, Saverio Anghelone, lancia un appello alla concretezza e alla responsabilità, guardando con ottimismo ma anche con fermezza alle sfide che attendono Reggio Calabria.

“È innegabile – afferma Anghelone – che la nostra città, con le sue immense potenzialità e la sua intrinseca bellezza, continui a soffrire il peso di un decennio politico caratterizzato da una cronica mancanza di incisività nella gestione delle opere pubbliche. Un periodo politico in cui anche io avevo inizialmente creduto ma dal quale, primo in assoluto, mi sono defilato, consapevole che non avrebbe purtroppo portato ad un miglioramento della città. La mia oggi vuole essere una riflessione costruttiva sul futuro che meritiamo. Non posso non evidenziare alcune incompiute che gridano vendetta, veri e propri simboli di un’inerzia che ha mortificato le aspettative dei reggini.”

Le incompiute più rilevanti

In particolare, cinque opere che il Sindaco Falcomatà, nel lontano 2014, aveva indicato come priorità assolute da concludere nel breve termine. Queste opere continuano a rappresentare il simbolo della mancata realizzazione e del ritardo nello sviluppo della città:

Il Lido Comunale , infrastruttura che poteva essere simbolo del turismo cittadino, ancora oggi non fruibile, nonostante le tante promesse.

, infrastruttura che poteva essere simbolo del turismo cittadino, ancora oggi non fruibile, nonostante le tante promesse. Il Progetto Integrato di Mortara , potenziale area strategica con il suo centro agroalimentare, che non è mai decollato.

, potenziale area strategica con il suo centro agroalimentare, che non è mai decollato. Il Ponte Calopinace , utile alla connettività urbana, che continua a presentare criticità o a essere oggetto di interventi infiniti.

, utile alla connettività urbana, che continua a presentare criticità o a essere oggetto di interventi infiniti. Il Tapis Roulant , collegamento funzionale tra il centro e l’area circostante, mai entrato pienamente in funzione o costantemente bloccato.

, collegamento funzionale tra il centro e l’area circostante, mai entrato pienamente in funzione o costantemente bloccato. Il Parcheggio di Via Rausei, infrastruttura cruciale per favorire la sosta nel cuore della città, rimasto un miraggio per i cittadini.

“È con amarezza che devo constatare – prosegue Anghelone – che nessuna di queste opere, a distanza di oltre dieci anni dalle promesse iniziali, è attualmente godibile dai cittadini. Questo stato di cose frena lo sviluppo economico, la qualità della vita e ritarda sicuramente l’attrattività turistica di Reggio Calabria. Le opere pubbliche non sono solo cemento e mattoni, ma linfa vitale per la crescita di una città metropolitana e un indicatore della capacità di una classe dirigente di tradurre le promesse elettorali in realtà concrete.”

Il futuro di Reggio Calabria: concretezza e visione