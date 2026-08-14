Ex Reggina, ricorrenza scomparsa Tarcisio Catanese: l’iniziativa del fratello Giancarlo

“Il 2 marzo 2027 ricorreranno dieci anni dalla scomparsa di Tarcisio.

In vista di questa ricorrenza, stavo pensando a un’iniziativa che possa andare oltre il semplice ricordo e lasciare qualcosa di autentico e duraturo.

Mi piacerebbe raccogliere aneddoti, testimonianze, episodi e ricordi, legati al calcio ma anche alla vita di tutti i giorni, raccontati da tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna e il piacere di condividere con Tarcisio un pezzo del proprio cammino.

Un compagno di squadra, un allenatore, un dirigente, un avversario, un amico, un conoscente: ognuno potrebbe avere custodito negli anni un episodio, una frase, un momento particolare o semplicemente un’immagine di lui che merita di essere raccontata.

L’idea sarebbe quella di raccogliere tutte queste testimonianze in un libro dedicato a Tarcisio, ma anche a tutte le persone che vorranno contribuire condividendo una parte del proprio vissuto con lui.

Perché questo progetto possa avere davvero un senso, credo siano necessarie due cose.

La prima è la partecipazione: riuscire a raggiungere quante più persone possibile e raccogliere il maggior numero di testimonianze, anche molto diverse tra loro.

La seconda, forse ancora più importante, è la partecipazione emotiva.

Non vorrei che fosse qualcosa da fare per semplice cortesia o perché “si deve”. Mi piacerebbe che ciascuno partecipasse soltanto se sentisse realmente il desiderio di farlo, con entusiasmo, affetto e piacere”.

Con quello spirito che porta una persona a pensare:

“Anch’io ho qualcosa da raccontare. Anch’io ho condiviso dei bei momenti con quel ragazzo che, partendo dai nostri campi, è arrivato a calcare quelli della Serie A”.

A scrivere il post, ripreso da Leggende Amaranto, è il fratello di Tarcisio, Giancarlo Catanese.