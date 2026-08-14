‘Il triplete della Domotek’. La docu-serie che racconta l’epopea amaranto tra passione, rinascita e gloria

Sei episodi per rivivere la stagione da sogno della Domotek Volley, tra sudore, rimonte e un triplete che ha fatto tremare la pallavolo italiana

C’è un sogno che si è fatto storia, e ora quel sogno diventa immagini, parole ed emozioni. La massima espressione del volley cittadino, neopromossa in A2, presenta “Il triplete della Domotek Volley”, la docu-serie ufficiale che racconta l’annata memorabile della squadra amaranto, capace di conquistare tre trofei in una sola stagione e di ridare slancio a un’intera città.

Un progetto editoriale che va oltre il racconto sportivo: sei capitoli per ripercorrere la cavalcata della Domotek dalla regular season fino all’apoteosi del PalaCalafiore, attraverso le voci, i volti e i cuori di chi ha vissuto ogni battaglia.

“Il triplete della Domotek Volley” non è solo una cronaca sportiva. È un viaggio autentico dentro lo spogliatoio, dentro la città, dentro l’anima di un club che ha saputo trasformare il sacrificio in orgoglio collettivo. È la storia di chi non si è mai arreso, di un gruppo che ha scelto di crescere insieme, di una comunità che ha ritrovato sé stessa attraverso la pallavolo.

Sei episodi per rivivere la stagione da sogno della Domotek Volley, tra sudore, rimonte e un triplete che ha fatto tremare la pallavolo italiana. Da oggi,Venerdì 14 agosto sui canali social del club.

Come recita il sottotitolo: “Con gli occhi al futuro, la testa al presente ed il cuore alle nostre radici“. Perché il triplete non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un’era.