A Mannoli il Ferragosto è in musica: sul palco l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore

L’appuntamento è fissato in Piazza Umberto Zanotti Bianco, dove il pubblico potrà assistere a una serata dedicata alla musica italiana e alla tradizione napoletana che da sempre caratterizza il repertorio dell’orchestra

Il Ferragosto 2026 nelle Vallate reggine avrà il ritmo e i colori della grande musica italiana. Venerdì 15 agosto, a Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte, è in programma il concerto de L’Orchestra Italiana originale di Renzo Arbore, uno degli appuntamenti di punta del DEAFest 2026 – Festival delle Tradizioni nelle Vallate.

L’appuntamento è fissato alle ore 21 in Piazza Umberto Zanotti Bianco, dove il pubblico potrà assistere a una serata dedicata alla musica italiana e alla tradizione napoletana che da sempre caratterizza il repertorio dell’orchestra.

L’Orchestra Italiana di Renzo Arbore a Mannoli

L’evento rientra nel cartellone del DEAFest, la manifestazione che dal 10 al 22 agosto attraversa diversi centri delle Vallate del Gallico e del Catona, mettendo insieme musica, cultura, identità ed enogastronomia.

Dopo gli appuntamenti di San Roberto, con i Dirotta Su Cuba, e quelli del 13 agosto a Sant’Alessio in Aspromonte e Laganadi, il festival farà tappa nel giorno di Ferragosto a Mannoli, frazione di Santo Stefano in Aspromonte.

Sul palco salirà L’Orchestra Italiana, progetto musicale legato al nome di Renzo Arbore e nato con l’obiettivo di valorizzare e riportare al grande pubblico il patrimonio della canzone napoletana, contaminandolo con sonorità moderne e arrangiamenti orchestrali.

La stessa Orchestra ha rilanciato l’appuntamento attraverso i propri canali social: il concerto è in programma in Piazza Umberto Zanotti Bianco alle 21, con ingresso nel cuore della serata di Ferragosto.

DEAFest 2026, musica e territorio nelle Vallate reggine

Il concerto di Mannoli rappresenta uno degli eventi principali dell’edizione 2026 del DEAFest, nato nel 2007 come progetto condiviso tra i comuni della Vallata del Gallico per promuovere il patrimonio demo-etno-antropologico del territorio.

Quest’anno il festival coinvolge Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Fiumara e San Roberto, allargando ancora una volta il proprio raggio d’azione anche alla Vallata del Catona.

Dopo la serata di Ferragosto, il programma proseguirà il 19 agosto a Borgo Croce di Fiumara con le Officine Meridionali e si concluderà il 22 agosto a Calanna con Paolo Vallesi.

Per Mannoli si prepara dunque una serata particolarmente partecipata, con L’Orchestra Italiana di Renzo Arbore protagonista di uno degli eventi più attesi del Ferragosto nell’area metropolitana di Reggio Calabria.