Reggina: brevissima comunicazione per annunciare la fine del ritiro

“GRAZIE CANTALUPA. Termina la prima fase del ritiro precampionato degli amaranto“. La Reggina ha concluso il ritiro di Cantalupa. Una notizia che avevamo intuito in base al programma, anche se dalla società inizialmente non era mai arrivata una comunicazione ufficiale né sulla durata né sulla data di chiusura della preparazione in Piemonte.

La conferma è arrivata attraverso i canali social ufficiali del club. Poche righe, secondo una modalità di comunicazione ormai abituale per la società amaranto, per annunciare la fine del ritiro. Nessuna indicazione, invece, sulla ripresa degli allenamenti e sul programma dei prossimi giorni.

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Dopo settimane di lavoro a Cantalupa e le amichevoli disputate durante il ritiro, la squadra di Marchionni dovrebbe adesso beneficiare di qualche giorno di riposo prima di tornare al centro sportivo Sant’Agata e iniziare la fase di avvicinamento agli appuntamenti ufficiali della nuova stagione. Il primo è fissato per il 30 agosto, con il debutto in Coppa Italia, mentre dalla settimana successiva prenderà il via il campionato.

Intanto, fuori dal campo, c’è un’altra data importante. Da lunedì partirà ufficialmente la campagna abbonamenti della Reggina, dalla quale la società si attende una risposta significativa da parte della tifoseria amaranto.