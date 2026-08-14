Calciomercato: il Ds dell’Avellino Mario Aiello sull’attaccante Patierno

Su tuttocalciocatania, troviamo una dichiarazione del Ds dell’Avellino Mario Aiello, intervenuto dal palco dello “Sturno Sport Festival“. Non ci sono riferimenti alla Reggina quando parla dell’attaccante Patierno, ma di due calciatori biancoverdi che interessano al Catania: “Per Patierno e Insigne finora ci sono stati solo sondaggi infruttuosi, ma non per questo disperiamo di non trovare la soluzione. Per Jimenez (Catania) il discorso potrebbe essere fattibile solo in caso di scambio con Patierno“.