City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calciomercato: il Ds dell’Avellino Mario Aiello sull’attaccante Patierno

La Reggina continua la sua ricerca per consegnare a Marchionni l'uomo-gol

14 Agosto 2026 - 11:43 | Redazione

Cosimo Patierno

Su tuttocalciocatania, troviamo una dichiarazione del Ds dell’Avellino Mario Aiello, intervenuto dal palco dello “Sturno Sport Festival“. Non ci sono riferimenti alla Reggina quando parla dell’attaccante Patierno, ma di due calciatori biancoverdi che interessano al Catania: “Per Patierno e Insigne finora ci sono stati solo sondaggi infruttuosi, ma non per questo disperiamo di non trovare la soluzione. Per Jimenez (Catania) il discorso potrebbe essere fattibile solo in caso di scambio con Patierno“.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?