L’ex Reggina Reginaldo: la passione oltre l’età. In campo anche la prossima stagione

Prosegue l’avventura di Reginaldo con il Magma Napoli. L’attaccante è stato confermato anche per la prossima stagione e giocherà nel campionato di Prima Categoria. La società ha deciso di puntare ancora sull’esperienza dell’ex calciatore della Reggina, tra le altre, protagonista nella passata stagione con prestazioni di alto livello e soprattutto con diverse reti decisive nel cammino che ha portato il Magma Napoli alla promozione.

Reginaldo si è confermato uno dei punti di riferimento del reparto offensivo e, anche nella nuova categoria, rappresenterà una delle principali armi della formazione napoletana. Per il brasiliano, dopo una lunga carriera tra i professionisti, da qualche anno continua una nuova fase calcistica nella quale esperienza, qualità tecnica e fiuto del gol stanno facendo la differenza.