Calciomercato: in tre sull’attaccante Comi, la Pro Vercelli vuole trattenerlo

Gianmario Comi continua a essere uno dei nomi più richiesti di questa fase del calciomercato estivo. L’attaccante, capitano della Pro Vercelli, ha ancora dieci mesi di contratto con il club piemontese, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal club.

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Sul centravanti ci sono Reggina, Foggia e Ravenna, con quest’ultima accompagnata da grandi ambizioni e con l’obiettivo di effettuare il salto di categoria.

La concorrenza delle società di categoria superiore rende l’operazione tutt’altro che semplice. Gli amaranto, però, restano alla finestra e mantengono Comi tra i profili seguiti per rinforzare l’attacco. In tutto questo c’è anche la Pro Vercelli, proprietaria del cartellino, che non intende mollare il calciatore.