Reggio, crea il tuo letto online e presenta il progetto a FOR.ME

Dove il design su misura incontra l’artigianalità del 'mestiere delle mani'. Ecco come cambia il modo di arredare casa

C’è un luogo, a Reggio Calabria, dove arredare casa non significa scegliere un mobile, ma costruire uno stile di vita. È FOR.ME – Soluzioni d’Arredo, showroom che ha fatto dell’ascolto e della progettazione personalizzata il suo punto di forza. Un punto di riferimento per chi cerca soluzioni d’arredo capaci di coniugare bellezza, funzionalità e identità.

Lo store si trova a Gallico, in Via Nazionale 168. Qui ogni progetto nasce dal dialogo, si sviluppa passo dopo passo, con cura artigianale, visione progettuale e attenzione ai desideri reali di chi abiterà quello spazio. Non un semplice negozio, ma un laboratorio di idee, dove il design prende forma su misura.

Tra le aziende selezionate da FOR.ME spicca Rimar, realtà italiana che ha fatto della cura del dettaglio e della sapienza manuale la sua cifra stilistica. Un marchio che non produce in serie, ma crea oggetti unici, grazie a una filiera che mette al centro le persone e le loro competenze. Ogni prodotto nasce da un gesto consapevole, da una combinazione equilibrata di tradizione artigiana e innovazione tecnologica.

Leggi anche

“Il mestiere delle mani”, come ama definirlo Rimar, è ciò che rende ogni letto, ogni complemento, qualcosa di più di un semplice oggetto d’arredo: è un pezzo di vita quotidiana pensato “con” e “per” le persone.

Con Rimar, puoi configurare il letto dei tuoi sogni, scegliendo forme, tessuti, finiture, lasciando spazio alla fantasia e alla personalizzazione. È l’incontro perfetto tra libertà creativa e affidabilità costruttiva.

FOR.ME non propone solo arredamento. Offre un metodo, una visione del vivere che parte dal progetto e arriva fino all’ultima vite montata. Grazie a partner come Rimar, riesce a portare a Reggio Calabria la qualità dell’arredo sartoriale, dove nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio è pensato per durare nel tempo.

L’azienda consente, inoltre, di configurare il proprio letto online, scaricando poi il pdf da presentare a FOR.ME – Soluzioni d’arredo per l’ordine e l’acquisto. Crea il tuo letto, QUI.

FOR.ME – Soluzioni d’Arredo

Via Nazionale 168, Gallico – Reggio Calabria

Con Rimar, sogna in grande. E rendilo reale.

Segui le pagine Facebook e Instagram.