FOR.ME e Kiasmo: soluzioni d’arredo d’autore a Reggio Calabria – FOTO

C’è un luogo, a Reggio Calabria, dove il concetto di arredamento si trasforma in esperienza, dove ogni dettaglio racconta una scelta e ogni spazio riflette un’identità. È FOR.ME – Soluzioni d’Arredo, uno store che non si limita a vendere mobili ma costruisce, pezzo dopo pezzo, ambienti su misura.

Un laboratorio di idee, dove il design si intreccia con la funzionalità e si plasma intorno alla vita reale.

Nata nel 2020 a San Sperato da una visione chiara e ambiziosa, FOR.ME ha presto conquistato un ruolo centrale nel panorama dell’arredo a Reggio Calabria. Oggi si trova in Via Nazionale 168 a Gallico, in una sede che accoglie e ispira, pronta a guidare il cliente in un percorso di progettazione completo, personale, cucito addosso.

Lo store propone una filosofia abitativa: interni ed esterni progettati con cura, con materiali di qualità, una gamma ricercata di modelli di design, illuminazione integrata, attenzione ai volumi e allo stile. Ogni proposta nasce dall’ascolto, si sviluppa con competenza, si perfeziona con gusto. Non c’è improvvisazione, ma solo ricerca.

Ed è proprio questa visione raffinata e coerente che ha portato FOR.ME a selezionare Kiasmo tra i suoi partner d’eccellenza.

Kiasmo non è un brand, è una dichiarazione estetica. Ogni sua collezione – firmata dall’architetto e artista Vincenzo D’Alba – è un viaggio tra grafica, design, architettura, moda. Oggetti che sembrano parlare: piatti, cementine, carte da parati, vasi, tessuti, sculture. Ogni pezzo racchiude un equilibrio raro tra razionalità e spiritualità, tra la solidità dei materiali e una visione quasi poetica della funzione.

L’identità Kiasmo è definita da un’estetica riconoscibile, ma mai rigida. Stile senza tempo, collezioni che ambiscono a diventare classici, manufatti che non inseguono la tendenza ma la trascendono. Ogni prodotto è numerato, unico, pensato per chi vuole abitare lo spazio con personalità.

Insieme, FOR.ME e Kiasmo danno forma a un nuovo modo di pensare la casa. Non più un semplice contenitore, ma un luogo che racconta chi siamo e chi vogliamo essere. Uno spazio che accoglie, ispira, riflette bellezza.

FOR.ME – Soluzioni d’Arredo

Via Nazionale 168, Gallico – Reggio Calabria

Per chi cerca l’arredo giusto, con l’anima giusta.

Segui le pagine Facebook e Instagram.