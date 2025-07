Prevenzione e monitoraggio dell’inquinamento marino: a Palmi arriva l’Ecoboat

“Da oggi finalmente distanza qui al porto di Palmi un eco-boat, quello che noi comunemente chiamiamo un battello pulisci mare e grazie all’impegno della Regione Calabria del Governatore Occhiuto tramite l’ARPACAL avremo tutti i giorni per tutta l’estate questo battello che pulisce il mare”.

“Grazie agli operatori che lo sapranno governare. Opererà in tutto il tratto della costa viola, praticamente tutto il giorno dalle 8 alle 16 circa per contribuire alla pulizia del nostro mare. questa attività si inserisce in una serie di azioni che abbiamo messo in capo come amministrazione comunale di concerto con la Regione con tutti gli enti preposti per pulire il mare ma anche per monitorare e reprimere eventuali condotte illecite, abusive di inquinamento ambientale.

Credo sia un ottimo servizio, un’ottima novità per tutti i cittadini di Palmi, della costa viola e della Calabria e quindi mi sento ancora una volta di ringraziare il Governatore Occhiuto per questa bella e importante novità per tutti noi”, conclude Ranuccio.