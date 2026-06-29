Melito di Porto Salvo, approvato all’unanimità il documento per il rilancio dell’Ospedale “Tiberio Evoli”
"Reclamiamo in via prioritaria alla Regione Calabria lo status di Ospedale SPOKE per il Presidio Tiberio Evoli, equiparandolo finalmente a Locri e Polistena per garantire piante organiche stabili e arrestare la fuga per curarsi", le parole del sindaco Nastasi
29 Giugno 2026 - 19:17 | Comunicato Stampa
Si è svolta nella giornata di oggi un’importante e partecipata seduta del Consiglio Comunale di Melito di Porto Salvo. Tra i diversi punti all’ordine del giorno, il dibattito si è concentrato con particolare vigore sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini, culminando con l’approvazione all’unanimità di un documento unico e condiviso per la valorizzazione dell’Ospedale “Tiberio Evoli” e per la contestuale riorganizzazione della sanità territoriale.
L’assise cittadina ha espresso una posizione ferma e unitaria, superando gli steccati politici e campanilistici, per fare fronte comune davanti a un’emergenza non più rimandabile.
Il documento programmatico approvato rappresenta una vera e propria road map istituzionale, finalizzata a interloquire con i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria e con la struttura della Regione Calabria.
“La salute non ha colore politico – ha ribadito il Sindaco Tito Nastasi durante il suo lungo ed accorato intervento. “ll mandato ricevuto dal Consiglio Comunale — spiega il primo cittadino — traccia una strategia a doppio binario non trattabile. Reclamiamo in via prioritaria alla Regione Calabria lo status di Ospedale SPOKE per il Presidio Tiberio Evoli, equiparandolo finalmente a Locri e Polistena per garantire piante organiche stabili e arrestare la fuga per curarsi.
In subordine, deliberiamo l’immediato accorpamento funzionale e gestionale del nosocomio al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, un’operazione a costo zero che permetterebbe la rotazione delle équipe mediche salvando i reparti dalla cannibalizzazione e decongestionando I’HUB di Reggio.
Il voto unanime di oggi dimostra che le sorti dell’ospedale e la qualità dei servizi sanitari sul territorio sono la priorità assoluta di questa amministrazione e dell’intero Consiglio. Non accetteremo ulteriori passi indietro: il Tiberio Evoli deve tornare a essere un punto di riferimento sicuro e accessibile per tutta la comunità”, le parole del sindaco Nastasi.
Nel corso della seduta sono stati inoltre discussi e approvati gli altri punti all’ordine del giorno relativi alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell’Ente, nonché l’approvazione di importanti regolamenti, frutto dell’intenso lavoro svolto dalla Prima Commissione Consiliare, a testimonianza di un’attività che prosegue spedita nel segno della trasparenza e dell’efficienza.
L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini ed i rappresentanti del mondo delle associazioni e del terzo settore presenti in aula, a conferma di quanto il tema della sanità sia profondamente avvertito dall’intera comunità melitese.
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