All’Hostaria dei Campi la frittura terra-mare. Ogni boccone racconta qualcosa di buono

Pescato del giorno e anche una proposta gluten free da condividere a tavola

All’Hostaria dei Campi il gusto passa anche da un piatto semplice solo all’apparenza, ma ricco di sapori e tradizione: la frittura terra-mare. Una proposta pensata per chi ama mangiare bene, senza rinunciare alla convivialità. Il piatto unisce il profumo del mare alla sostanza della cucina di terra, con un mix che cambia il ritmo della tavola e invita alla condivisione.

Il mare e la terra nello stesso tagliere

La frittura terra-mare dell’Hostaria dei Campi nasce dalla valorizzazione del pescato del giorno, accompagnato da una selezione di verdure, polpette, arancinetti e salvia. Tutto viene fritto al momento in olio di oliva di prima qualità, per ottenere una frittura fragrante, gustosa e leggera. Un equilibrio pensato per esaltare ogni ingrediente, senza coprirne il sapore. Il piatto viene servito su un ampio tagliere, ideale da mettere al centro della tavola. Una scelta perfetta per una cena tra amici, un pranzo in famiglia o una serata informale all’insegna del buon cibo.

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Una proposta anche gluten free

L’attenzione dell’Hostaria dei Campi passa anche dalla possibilità di offrire una proposta gluten free, pensata per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti. La frittura terra-mare diventa così un piatto inclusivo, capace di mantenere gusto e qualità anche per chi deve seguire un’alimentazione senza glutine.

Dove gustarla a Reggio Calabria

L’Hostaria dei Campi si trova in via Reggio Campi 1° tronco n.30, a Reggio Calabria, ed è aperta tutti i giorni. Per provare la frittura terra-mare e assicurarsi un tavolo, è consigliata la prenotazione al numero 0965/324003.

Un piatto da scoprire, condividere e ricordare. Perché quando mare e terra si incontrano nel modo giusto, ogni boccone racconta qualcosa di buono.