L’Hostaria dei Campi accende il Mondiale: calcio e pizza da vivere insieme
Un appuntamento da non perdere da vivere comodamente a tavola, tra convivialità e atmosfera da grande evento
16 Giugno 2026 - 09:46 | Redazione
L’Hostaria dei Campi conferma il proprio legame con lo sport e con la città. La nota pizzeria reggina offre ai propri clienti la possibilità di seguire le partite del Mondiale di calcio sugli schermi presenti all’interno del locale. Un’occasione per vivere le gare in compagnia, tra buon cibo, passione sportiva e un ambiente climatizzato, ideale per le serate estive.
Questa sera l’attenzione sarà rivolta all’esordio della Francia, una delle gare più attese di questa fase del torneo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio, da vivere comodamente a tavola, tra pizza, convivialità e atmosfera da grande evento.
L’Hostaria dei Campi si conferma così un punto di riferimento per chi vuole stare bene e mangiare bene, senza rinunciare al piacere di seguire il grande calcio in compagnia.
È possibile prenotare il proprio tavolo a partire dalle ore 17:30 chiamando il numero 0965.324003 o il 349.3610766.
Un modo semplice e piacevole per trasformare una partita del Mondiale in una serata da condividere.
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