City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio – Disponibili gratuitamente ombrelloni, sedie e sdraio, sequestrati e non reclamati

Il Comune pubblica un avviso rivolto alle Organizzazioni del Terzo Settore. Il materiale potrà essere assegnato fino ad esaurimento delle quantità disponibili

12 Agosto 2026 - 09:17 | Comunicato Stampa

WhatsApp Image at

Il Comune di Reggio Calabria, per il tramite del Settore Manutenzione, ha messo a disposizione del Settore Welfare una serie di ombrelloni, sedie e sdraio rinvenuti nel corso di queste settimane sulle spiagge del territorio comunale e sottoposti a sequestro amministrativo da parte della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Il materiale, attualmente nella disponibilità dell’Amministrazione, potrà essere assegnato gratuitamente alle Organizzazioni del Terzo Settore interessate, fino ad esaurimento delle quantità disponibili.

Fio: “Le organizzazioni interessate potranno prendere visione dei beni”

“Le organizzazioni interessate – afferma l’assessore al ramo, Lucia Fio – potranno prendere visione dei beni e concordarne successivamente l’assegnazione e il ritiro, che sarà a loro cura. Il termine ultimo per la distribuzione e il ritiro dei beni è fissato al 29 agosto 2026.

Dopo tale data, il materiale che non sarà stato assegnato verrà avviato alle ordinarie procedure di smaltimento. Invitiamo quindi le organizzazioni interessate a contattare tempestivamente il Settore per verificare la disponibilità dei materiali e concordare appuntamento e modalità di ritiro.”

Come fissare un appuntamento con il Settore Welfare

Per fissare un appuntamento con il Settore Welfare è possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00, ai seguenti numeri: 0965 3622122 – 0965 3622127.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?