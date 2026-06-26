Pilone by Rare accende l’estate: musica, buon cibo e voglia di ballare. Si parte con l’Opening Summer

L’estate ha il suo punto di ritrovo. Da sabato 27 giugno il Pilone by Rare apre ufficialmente la nuova stagione con una serata pensata per chi vuole cenare, divertirsi e continuare a fare festa fino a tarda notte.

Immerso nella cornice di Santa Trada, il locale, dotato di una magnifica terrazza sul mare, è pronto ad accogliere il pubblico con una formula che unisce ristorazione, intrattenimento e musica dal vivo.

Un’estate da vivere ogni giorno

Il Pilone by Rare sarà aperto tutti i giorni, proponendo un’offerta pensata per tutte le età.

Gli ospiti potranno scegliere tra ristorante e pizzeria, con la possibilità di partecipare anche al giropizza a 25 euro, mentre le famiglie potranno contare su un’area dedicata all’intrattenimento per bambini, così da trascorrere una serata in totale relax.

E dopo cena cambia il ritmo.

Ogni sabato sera il locale si trasformerà in una pista da ballo con appuntamenti dedicati alla musica degli anni ’90, per rivivere le hit che hanno fatto ballare un’intera generazione.

Opening Summer: il 27 giugno si parte con “Pilone Paura”

Il debutto della stagione estiva sarà affidato all’evento “Pilone Paura”, in programma sabato 27 giugno, con inizio alle 20:45.

La serata si aprirà con una sfilata di moda diretta da Mariangela Zaccuri, seguita dall’esibizione dei Briganti Italiani.

Dopo cena spazio alla musica con il dj set di Enzo Romeo e MJX, accompagnati dalle voci di Donatella Tripodi e Benvenuto Marra.

Per gli appassionati del ballo latino sarà inoltre allestito un privè dedicato, con una pista riservata dove lasciarsi coinvolgere dai ritmi caraibici.

La stagione estiva prende il via

Cena, spettacolo, musica e divertimento. Il Pilone by Rare inaugura l’estate con un format che punta a diventare un appuntamento fisso per chi cerca una serata completa senza allontanarsi dallo Stretto.

L’appuntamento è per sabato 27 giugno: il countdown è iniziato e il Pilone è pronto ad accendere l’estate.