Cinquefrondi, pubblicato il bando per le Borse di Studio ‘Dottore Raffaele Manferoce’

Investire nel talento significa investire nel futuro di una comunità. È da questa convinzione che nasce il nuovo bando promosso dall’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi per l’assegnazione delle Borse di Studio “Dottore Raffaele Manferoce”, un’iniziativa che premia l’impegno, la costanza e l’eccellenza scolastica degli studenti che si sono distinti nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

Con la pubblicazione del bando, approvato in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 4 febbraio 2026, il Comune rinnova una scelta precisa: valorizzare il merito e sostenere concretamente il percorso di crescita delle nuove generazioni, riconoscendo nello studio uno degli strumenti più importanti per costruire cittadini consapevoli e una società sempre più forte, preparata e inclusiva.

Il bando dedicato alla memoria del Dottore Raffaele Manferoce

L’iniziativa, dedicata alla memoria del Dottore Raffaele Manferoce, nasce dalla volontà condivisa della famiglia Manferoce, che ha scelto di sostenere economicamente il progetto, e dell’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, che ne ha promosso e reso possibile la realizzazione attraverso una virtuosa sinergia istituzionale. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini uniti dalla stessa visione: investire nella formazione delle nuove generazioni, riconoscere il valore del merito e incoraggiare il percorso di crescita personale e scolastica.

Le borse di studio rappresentano molto più di un semplice contributo economico. Sono il simbolo di una comunità che sceglie di credere nei propri giovani, premiando il sacrificio, la dedizione e la determinazione di chi affronta con serietà il proprio percorso di studi. Un riconoscimento che vuole essere, al tempo stesso, un incentivo a proseguire con entusiasmo il cammino formativo e un messaggio di fiducia rivolto a tutti gli studenti, affinché continuino a coltivare i valori dell’impegno, della responsabilità e della conoscenza.

Domande entro il 20 luglio 2026

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune e presentate entro le ore 12.00 del 20 luglio 2026, mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Corso Garibaldi n. 103 oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Bando di concorso assegnazione borsa di studio“. Si ricorda che la casella accetta esclusivamente comunicazioni provenienti da indirizzi PEC.

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Con questa iniziativa il Comune di Cinquefrondi ribadisce una visione chiara: riconoscere il valore dell’impegno scolastico significa costruire opportunità, alimentare il desiderio di conoscenza e offrire ai giovani un segnale concreto di fiducia. Perché ogni studente che sceglie di dare il massimo rappresenta una risorsa preziosa per il presente e una speranza concreta per il futuro dell’intera comunità.