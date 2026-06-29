Reggio, alla Camera di commercio il progetto ‘La Via del Bergamotto’

L'obiettivo è trasformare l'oro verde del territorio in un vero e proprio motore di attrazione turistica

Trasformare l’oro verde del territorio in un vero e proprio motore di attrazione turistica, capace di destagionalizzare i flussi e valorizzare l’identità locale.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa “La Via del Bergamotto“, promossa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria all’interno di un ampio programma pluriennale di valorizzazione del territorio metropolitano.

La presentazione ufficiale del progetto

L’idea progettuale e lo stato di avanzamento del percorso dedicato all’agrumiturismo ed all’itinerario “La Via del Bergamotto” saranno presentati ufficialmente ad enti locali, operatori e stakeholders del territorio mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 10:30 presso la sede camerale di Via T. Campanella 22 a Reggio Calabria.

Il progetto punta a fare rete coinvolgendo direttamente i produttori e i trasformatori del bergamotto, trasformandoli in protagonisti dell’accoglienza turistica. “La Via del Bergamotto” non sarà solo un itinerario settoriale, ma il perno di un’offerta integrata capace di connettere borghi storici e territori meno battuti, attrattori culturali e naturalistici e le eccellenze del mondo del vino, dell’olio e dell’agroalimentare locale.

Turismo lento, sostenibile e identità locale

L’incontro di mercoledì nasce proprio con l’obiettivo di stimolare la condivisione e la partecipazione attiva di tutti gli attori locali, interpretando i nuovi trend globali del turismo lento, sostenibile e alla ricerca di esperienze autentiche.

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L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana. La relazione illustrativa del progetto e i dettagli tecnici dell’itinerario saranno invece curati da Daniele Donnici, consulente di ISNART scpa (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche).