Lillo Foti descrive Claudio Lotito: ‘Non è come sembra. Io al Granillo? Vi spiego’

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo riportato le dichiarazioni dell’ex presidente della Reggina Lillo Foti, rilasciate a CityNow, a conclusione della trattativa che ha portato Claudio Lotito ad essere il nuovo proprietario della società amaranto. Di seguito il passaggio sul personaggio e i giovani professionisti venuti fuori dal centro sportivo S. Agata: “Claudio Lotito lo conosco bene. Parliamo di una persona preparata, di cultura, ha tanti argomenti e nel suo lavoro i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche nel calcio ha fatto tante cose positive, ha preso la Lazio sull’orlo del fallimento, nel post Cragnotti, e allora si assunse una grande responsabilità che ha onorato versando nelle casse dello stato una cifra importantissima. Nel calcio poi ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene. Un paio di mesi fa sono stato a Formello e le posso dire che è bellissimo, secondo solo al Viola Park in Italia. Lotito è una persona simpatica, ma se va in conflitto, non accetta compromessi, insomma uno che non si tira indietro se c’è da fare la guerra.

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Armando Calveri? Ecco, mi dà modo di parlare anche di S. Agata che oltre ad essere stato importantissimo per il settore giovanile, ha lanciato tanti giovani tra dirigenti e qualche giornalista, cresciuti professionalmente e che oggi trovano spazio nel calcio che conta. Riccardo Bigon, Salvatore Conti, Francesco Barresi, Daniele Rindone. Ritornare allo stadio? E’ una fiammella che ancora non si è accesa. Io vivo di sensazioni e al momento non la avverto. Preferisco seguire dal di fuori, con affetto, sentimento, insieme ai miei trent’anni tra Granillo e Sant’Agata. Alla Reggina devo dire sempre grazie“.