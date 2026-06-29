La Reggina a Lotito, il retroscena raccontato da Foti sulla trattativa. ‘Mi ha chiamato…’

Claudio Lotito diventa il proprietario della Reggina, inevitabile il passaggio con chi negli anni soprattutto della serie A, ha condiviso con lui momenti esaltanti. Ai microfoni di CityNow, l’ex presidente della Reggina Lillo Foti: “Contento di come sia andata ma non sorpreso. Era nell’aria, ero a conoscenza di questo desiderio martellante da parte del sindaco Cannizzaro di poter avere Lotito alla guida della Reggina. E’ stata consegnata la società amaranto ad un personaggio di spessore”. IL RETROSCENA: “Il primo contatto tra le parti è stato avviato tanti mesi fa (dall’autunno del 2025), un lungo inseguimento che nel’ultimo periodo si è concretizzato. Coinvolto dal primo cittadino per l’approccio? Assolutamente no, è stato lui a crederci sin dall’inizio a questa cosa ed è riuscito a spuntarla.

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Claudio Lotito garantisce ampia conoscenza del settore, esperienza ventennale, un test fatto anche su Salerno con risultati straordinari, ha una risorsa economica sufficiente per riportare la Reggina in campionati che le competono. Ci siamo sentiti dieci giorni fa, mi ha chiamato, informandomi della trattativa che si stava avviando verso la soluzione che tutti auspicavano. Parto da un presupposto: ci vuole uno solo al comando e chi mette i soldi deve decidere. Spero in un organigramma di grandi professionisti. Il salto immediato? Me lo auguro, sono un grande ottimista, per l’affetto che mi lega a un qualcosa che mi appartiene e cioè la Reggina.

L’invito è quello che si arrivi ad una unità di intenti e che tutti possano remare dalla stessa parte, magari pensando ad una sola cosa, quella più importante, il bene della Reggina. Ci si faccia tutti coinvolgere dall’entusiasmo di Lotito. C’è bisogno di persone che in qualche modo sentano il bisogno di fare qualcosa per questa città e Lotito è uno di questi. Negli ultimi anni nel calcio ci sono stati imprenditori per motivi diversi che non hanno dato quel risultato che tutti ci aspettavamo e spero che Lotito alla luce di tutto quello che ho detto, affronti questa situazione con quella determinazione che fa parte del suo carattere“.