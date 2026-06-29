City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Boschi vetusti dell’Aspromonte, siglato l’accordo tra Ente Parco e Regione Calabria

L’obiettivo è quello di tutelare e valorizzare un patrimonio di straordinario valore ambientale e paesaggistico ma anche scientifico

29 Giugno 2026 - 16:05 | Comunicato Stampa

accordo ente parco aspromonte regione calabria

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la Regione Calabria, dipartimento per Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del sottosuolo, per l’individuazione delle aree forestali idonee a essere riconosciute come boschi vetusti e il conseguente inserimento nella rete nazionale.

La convenzione, firmata dal Commissario Straordinario Renato Carullo, punta a valorizzare il patrimonio forestale dell’Ente Parco attraverso uno studio scientifico per l’individuazione delle aree boscate identificabili come vetuste.

Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale

L’obiettivo è quello di tutelare e valorizzare un patrimonio di straordinario valore ambientale e paesaggistico ma anche scientifico. I boschi vetusti rappresentano, infatti, importanti serbatoi di biodiversità, laboratori naturali per la ricerca e luoghi fondamentali per la conservazione degli ecosistemi forestali.

Lo studio tecnico-scientifico sarà realizzato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e consentirà di censire le aree che presentano i requisiti richiesti dalla normativa nazionale: presenza di specie autoctone coerenti con il contesto biogeografico, assenza di disturbi antropici significativi da almeno sessant’anni, la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee e sarà corredato, tra l’altro, dal censimento delle aree candidate a cura dell’Ente Parco.

Leggi anche

Carullo: “Un passo nella strategia di conservazione”

“La firma di questa mattina – ha affermato il Commissario Carullo – rappresenta un ulteriore passo nella strategia di conservazione delle aree naturali di eccezionale valore ecologico, ambientale e paesaggistico”.

La convenzione avrà una durata massima di dodici mesi e consentirà di predisporre tutte le azioni necessarie per la tutela della biodiversità e per la valorizzazione del patrimonio forestale.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parco Nazionale dell’AspromonteRegione CalabriaCalabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?