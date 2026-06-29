Calabria, Pil all’1,1%. Calabrese: ‘Risultato importante’

“Il Pil 2025 della Calabria all’1,1% sancito dalla Banca d’Italia è un risultato importante e ci riempie di soddisfazione e non è un risultato frutto del caso ma il frutto delle politiche che il governo regionale ha messo in campo in questi anni, incentivando e sostenendo le aziende calabresi, puntando sull’occupazione e sul turismo.

A questo si aggiungono gli incentivi fiscali della Zes voluta dal governo del presidente Meloni e una serie di iniziative che le aziende calabresi hanno saputo cogliere, sostenute appunto da quella che l’iniziativa che il governo regionale ha messo in campo.

La Calabria sta cambiando passo e sta diventando una regione e che attrae investitori”. A dirlo l’assessore della Regione Calabria al Turismo, al Lavoro e allo Sviluppo Economico, Giovanni Calabrese, nel talk “Calabria in crescita grazie a turismo ed export – le eccellenze del territorio si raccontano”, organizzato per il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 con ANSA a conclusione della sesta tappa che si è svolta a Tropea.

Turismo, aeroporti e occupazione

“Sul fronte turistico – ha aggiunto – abbiamo avuto una presenza importante di arrivi negli aeroporti che hanno superato i quattro milioni. Questo è anche il risultato dell’azione che il presidente Occhiuto ha voluto puntando appunto sulle compagnie low cost, puntando sugli aeroporti calabresi.

Siamo soddisfatti ma sappiamo che c’è tanto da fare. Siamo soddisfatti anche dei risultati sull’occupazione con oltre 60 mila occupati in più negli ultimi tre anni, frutto anche dell’importante attività messe in campo col dipartimento Lavoro, un piano per l’occupazione di quasi 300 milioni di euro. Aggiungerei l’ottima misura che ha avuto il presidente sul reddito di merito, investire sugli studenti per farli rimanere in Calabria”.

La promozione della Calabria

“Per il turismo – ha detto Calabrese – l’attività di Difesa e servizi con il Marina Militare Nastro Rosa Tour è importante, accende i riflettori in modo positivo sulla Calabria. In questi anni abbiamo investito tantissimo sulla promozione delle nostre bellezze e l’abbiamo fatto in tutto il mondo ottenendo risultati positivi”.

Tropea e il turismo di qualità

“Il successo del turismo – ha detto il sindaco di Tropea Giovanni Macrì – per noi non è una novità. Siamo la perla del Tirreno, in realtà siamo la perla della Calabria, quindi siamo molto avanti in termini di successo in questa importante industria.

Cosa bisogna fare di più? Bisogna puntare, per quanto ci riguarda sulla qualità, perché ormai siamo full quindi possiamo solamente migliorarci guardando alla qualità che è anche una sicurezza per il futuro. A Tropea la forbice del turismo è molto ampia abbracciando nove mesi però la macchina non si ferma mai”.