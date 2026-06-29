Campionati Regionali di Tiro a Segno: Marika e Giovanni Tramontana: due fratelli vincenti

Si sono svolti i Campionati Regionali di Tiro a Segno presso il Poligono di Palmi (RC) alla presenza di tutti i poligoni calabresi (Cosenza, Catanzaro, Roccella, Condofuri, Reggio Calabria e Palmi). Reggio Calabria, grazie all’enorme lavoro fatto dal suo Presidente Paolo Basile e dal tecnico Antonio Basile, si è distinta con vari atleti, ottenedo risultati veramente meravigliosi che completano il lavoro svolto in questo anno agonistico. Qui, fra i tanti, i fratelli Tramontana, Marika (18 anni) e Giovanni (16 anni), hanno dato prova del loro valore. Infatti Marika, anche se quest’anno è stata molto impegnata con lostudio in quanto ha dovuto sostenere gli esami di stato, ha partecipato a due discipline: la prima è stata la gara di tiro con la pistola ad aria compressa ad una distanza di 10 metri (cat. P10 Junior donne), mentre la seconda è stata la gara di pistola a fuoco cal. 22 ad una distanza di 25 metri (cat. PSP Junior donne 1) conquistando in entrambe le gare, la medaglia d’oro, riconfermandosi campionessa regionale. Questi due ottimi risultati, unitamente alla media delle altre gare federali svolte, hanno dato la possibilità a Marika di poter rappresentare la Calabria, per entrambe le categorie, nelle finali nazionali, che si svolgeranno nei prossimi mesi a Roma.

Giovanni, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi per gli ottimi risultati nazionali, nello sport del karate, ci è cimentato nel tiro con la carabina, in due discipline: la prima con la carabina ad aria compressa ad una distanza di 10 metri (cat. C10 Junior), conquistando la medaglia d’argento mentre la seconda gara è stata con la carabina a fuoco cal. 22 ad una distanza di 50 metri. Qui Giovanni ha conquistato la medaglia d’oro, diventando campione regionale, e grazie a quest’ultimo risultato, si qualifica egregiamente a disputare la finale nazionale a Roma. Quindi questo ragazzo, cosa più unica che rara, è riuscito nello stesso anno agonistico, a conquistare due finali nazionali in due sport diversi (karate e Tiro a Segno), ottenendo anche ottimi voti al Liceo Scientifico Da Vinci (media dell’8).

Complimenti a entrambi e un grande in bocca al lupo per le future gare nazionali.