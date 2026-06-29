Reggio, la lista del Csx per le elezioni metropolitane
Presenti i sindaci di Villa San Giovanni e Campo Calabro: spunta anche un Falcomatà...
29 Giugno 2026 - 11:07 | di Pasquale Romano
Elezioni metropolitane, presentata la lista del centrosinistra in vista delle elezioni del 19 luglio. Confermati diversi nomi già riportati ieri, tra questi i sindaci di Villa San Giovanni Caminiti e Campo Calabro Repaci, presente anche l’ex f.f. della MetroCity Carmelo Versace.
Spunta anche un Falcomatà….ma non si tratta dell’ex sindaco, bensì di Raffaele Falcomatà, consigliere comunale di Platì, non legato da parentele con il già primo cittadino.
Di seguito l’elenco dei 14 candidati consiglieri, per l’unica lista presentata dal centrosinistra.
Caminiti Giuseppina
Conia Michele
Falcomatà Raffaele
Fallanca Pietro
Luciano Vittoria
Mantegna Domenico
Neri Caterina
Piccolo Giovanni
Proietto Stefania
Reitano Giuseppina
Repaci Rocco
Sergi Pietro
Varacalli Rosa
Versace Carmelo
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