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Reggio, la lista del Csx per le elezioni metropolitane

Presenti i sindaci di Villa San Giovanni e Campo Calabro: spunta anche un Falcomatà...

29 Giugno 2026 - 11:07 | di Pasquale Romano

caminiti versace

Elezioni metropolitane, presentata la lista del centrosinistra in vista delle elezioni del 19 luglio. Confermati diversi nomi già riportati ieri, tra questi i sindaci di Villa San Giovanni Caminiti e Campo Calabro Repaci, presente anche l’ex f.f. della MetroCity Carmelo Versace.

Spunta anche un Falcomatà….ma non si tratta dell’ex sindaco, bensì di Raffaele Falcomatà, consigliere comunale di Platì, non legato da parentele con il già primo cittadino.

Di seguito l’elenco dei 14 candidati consiglieri, per l’unica lista presentata dal centrosinistra.

Caminiti Giuseppina

Conia Michele

Falcomatà Raffaele

Fallanca Pietro

Luciano Vittoria

Mantegna Domenico

Neri Caterina

Piccolo Giovanni

Proietto Stefania

Reitano Giuseppina

Repaci Rocco

Sergi Pietro

Varacalli Rosa

Versace Carmelo

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