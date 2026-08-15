Coppa Italia: l’Avellino perde, la Pro Vercelli vince. Patierno e Comi spettatori
La Reggina rimane alla finestra, consapevole che l'attaccante serve e che la concorrenza è forte
15 Agosto 2026 - 11:36 | Redazione
La Reggina continua a muoversi sul mercato alla ricerca soprattutto di un attaccante di peso. Tra i nomi seguiti restano quelli di Cosimo Patierno e Gianmario Comi, due profili sui quali il club amaranto mantiene alta l’attenzione. Nel fine settimana, però, non è stato possibile ricavare indicazioni dal campo. Entrambi non hanno partecipato alle rispettive gare di Coppa Italia.
Patierno è ormai fuori dai programmi tecnici dell’Avellino e non ha preso parte alla sfida persa nettamente dagli irpini contro il Monza. Una situazione che sembra destinata a trovare una soluzione attraverso il mercato, con diversi club interessati all’attaccante. Discorso differente per Gianmario Comi. Il centravanti della Pro Vercelli, almeno ufficialmente, è rimasto fuori dalla gara contro la Pergolettese, vinta dai piemontesi ai calci di rigore, a causa di un problema fisico. Anche attorno al suo futuro, però, continuano a esserci diversi interrogativi.
La sensazione è che nelle prossime settimane dovranno essere definite con maggiore chiarezza le posizioni di entrambi. La Reggina rimane alla finestra, sapendo che la concorrenza è forte e che sia Patierno sia Comi sono seguiti anche da società di categoria superiore. Per il club amaranto serviranno quindi pazienza e attenzione alle occasioni che il mercato potrà offrire, soprattutto nel momento in cui le situazioni dei due attaccanti entreranno nella fase decisiva.
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