Calabria, scontro tra un gommone e un’imbarcazione da diporto: un morto

Scontro nel tardo pomeriggio di oggi nel porto di Vibo Marina, – per cause ancora in corso di accertamento – tra un gommone e un’imbarcazione da diporto: morto un uomo di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Secondo quanto emerso, avrebbe riportato una profonda ferita a un fianco e una lesione alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto.

L’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza all’ospedale di Vibo Valentia, ma è giunto al pronto soccorso ormai privo di vita.

Ferita anche una ragazza

Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazza, soccorsa da un secondo mezzo del 118 intervenuto nel porto. Le sue condizioni sono al momento al vaglio dei sanitari.

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Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra le due imbarcazioni.

Fonte ansa.it