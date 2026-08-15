Calabria, scontro tra un gommone e un’imbarcazione da diporto: un morto
Ferita anche una ragazza. Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione
15 Agosto 2026 - 11:02 | di Redazione
Scontro nel tardo pomeriggio di oggi nel porto di Vibo Marina, – per cause ancora in corso di accertamento – tra un gommone e un’imbarcazione da diporto: morto un uomo di età compresa tra i 20 e i 30 anni.
Secondo quanto emerso, avrebbe riportato una profonda ferita a un fianco e una lesione alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente e ha avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto.
L’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza all’ospedale di Vibo Valentia, ma è giunto al pronto soccorso ormai privo di vita.
Ferita anche una ragazza
Nello scontro è rimasta ferita anche una ragazza, soccorsa da un secondo mezzo del 118 intervenuto nel porto. Le sue condizioni sono al momento al vaglio dei sanitari.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.
Restano da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra le due imbarcazioni.
Fonte ansa.it
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