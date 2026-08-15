Meccanico morto a Cinquefrondi, Luciano: ‘L’officina non è coinvolta nell’incidente’

“Ci dispiace per questo ragazzo che ha lasciato la moglie e una figlia, ma l’officina Luciano di Cinquefrondi non è coinvolta nell’incidente“.

Lo ha precisato all’ANSA Giuseppe Luciano, fratello del titolare dell’officina meccanica che si trova davanti al piazzale in cui, ieri sera, ha perso la vita un uomo di 31 anni.

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Quest’ultimo “non era dipendente dell’officina – precisa Luciano – ma si dilettava a fare il meccanico privatamente. La macchina, che non era in custodia nell’officina, era parcheggiata nel piazzale e” il 31enne “aveva chiesto al proprietario dell’auto se poteva smontare un ricambio. Questo gli aveva dato il consenso ed era andato. Noi dell’officina siamo chiusi perché in ferie da una settimana e rientriamo lunedì prossimo“.

Fonte ansa.it