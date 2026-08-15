Agricoltura in Calabria: 10 milioni per imprese, giovani, infrastrutture e ortofrutta

“Continueremo su questa strada, accelerando le procedure e assicurando alle imprese certezze e strumenti per investire" così l’assessore Gallo

Arcea, l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Calabria, ha autorizzato nuovi elenchi di pagamento per un importo complessivo pari a 10.207.878,98 euro, destinati alle aziende agricole, all’insediamento e agli investimenti dei giovani agricoltori, allo sviluppo rurale, alle infrastrutture, all’apicoltura e alle Organizzazioni di produttori (Op) del settore ortofrutticolo.



A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Le risorse vengono immesse nel sistema agricolo regionale attraverso tre distinti decreti di pagamento.

1. PNRR – Decreto n. 12: 2.496.848,44 euro

Prosegue l’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzate alla modernizzazione e all’innovazione del settore agricolo.

Nel dettaglio:

PNRR-M2C1 Frantoi – annualità 2026: 1.758.850,46 euro;

PNRR-M2C1 Meccanizzazione – annualità 2025: 737.997,98 euro.

2. PSP 2023-2027 e PSR 2014-2020 – Decreto n. 5: 4.223.501,79 euro

Con il Decreto n. 5 vengono autorizzati pagamenti relativi agli interventi strutturali dello Sviluppo Rurale, nell’ambito del PSP 2023-2027 e del PSR 2014-2020.



Nel dettaglio:

Misura PSR 19.2.1 – 16.2.1 (GAL): 145.627,52 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 16.9.1 (GAL): 17.105,56 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 4.1.1 (GAL): 45.869,88 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 4.4.1 (GAL): 3.090,51 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 6.2.1 (GAL): 74.999,00 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 6.4.1 (GAL): 16.152,59 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 7.4.1 (GAL): 225.892,18 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 7.5.1 (GAL): 46.789,30 euro;

Misura PSR 19.2.1 – 7.6.1 (GAL): 2.569,73 euro;

Misura PSR 19.3.1 (GAL): 12.284,26 euro;

Misura PSR 19.4.1 (GAL): 102.719,69 euro;

Misura PSR 4.1.1: 153.540,70 euro;

Misura PSR 4.1.2 – Pacchetto Giovani: 160.551,31 euro;

Misura PSR 4.1.3: 27.219,50 euro;

Misura PSR 4.4.1: 43.291,19 euro;

Misura PSR 6.1.1 – Pacchetto Giovani: 567.418,24 euro;

Apicoltura SRA18-CAL.01 (50-140): 2.700,00 euro;

Apicoltura SRA18-CAL.02 (141-250): 3.000,00 euro;

Apicoltura SRA18-CAL.02 (251-450): 6.000,00 euro;

Apicoltura SRA18-CAL.02 (451-700): 9.000,00 euro;

Apicoltura SRA18-CAL.02 (50-140): 3.000,00 euro;

SRD07-CAL.01 – Bando Infrastrutture Comuni: 295.560,31 euro;

SRD07-CAL.04 – Bando Infrastrutture Comuni: 71.705,21 euro;

SRE01-CAL.01 – Pacchetto Giovani: 2.187.415,11 euro.

Particolarmente rilevante è il sostegno destinato al Pacchetto Giovani, che attraverso le Misure 4.1.2, 6.1.1 e SRE01-CAL.01 concentra risorse per complessivi 2.915.384,66 euro, finalizzate a favorire il ricambio generazionale e gli investimenti delle nuove imprese agricole.

3. OCM Ortofrutta – Decreto n. 406: 3.487.528,75 euro

Con il Decreto n. 406 è stato inoltre autorizzato il saldo relativo ai Programmi Operativi 2025 del settore ortofrutticolo, per un importo complessivo di 3.487.528,75 euro.

Le risorse sono destinate alle Organizzazioni di Produttori e rappresentano un sostegno significativo per uno dei comparti strategici dell’agricoltura regionale. La seguente liquidazione contribuisce a rafforzare l’aggregazione dell’offerta, gli investimenti, la qualità delle produzioni e la capacità competitiva delle imprese sui mercati.

L’autorizzazione del saldo conferma inoltre il percorso di accelerazione delle procedure intrapreso da ARCEA per garantire una più rapida erogazione delle risorse ai beneficiari.

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