Calabria, fuga di gas da un serbatoio di GPL: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Il serbatoio interrato era a servizio di alcune abitazioni

Nella giornata di ieri, 14 agosto, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è intervenuta a Nicotera Marina a seguito di una fuga di gas da un serbatoio interrato di GPL, a servizio di alcune abitazioni.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i primi accertamenti con apposita strumentazione, rilevando una significativa dispersione di gas nell’area. I successivi controlli hanno consentito di individuare l’origine della perdita nei gruppi valvolari del serbatoio.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto a interrompere il flusso del gas e a mettere in sicurezza l’area, predisponendo le condizioni necessarie per le successive operazioni di bonifica.

Per completare l’intervento è stato richiesto il supporto del Nucleo Provinciale GPL Light, specializzato nelle operazioni di svuotamento e bonifica in sicurezza dei serbatoi di GPL.

Le operazioni, particolarmente delicate, sono proseguite per tutta la serata attraverso la combustione controllata in atmosfera del GPL residuo, secondo le procedure di sicurezza previste. L’intervento si è concluso nella notte, intorno alle ore 1.00 del 15 agosto, al termine delle attività di messa in sicurezza e bonifica del serbatoio.

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L’intervento ha consentito di gestire la situazione e di completare le operazioni senza ulteriori conseguenze, garantendo la sicurezza dell’area e delle abitazioni interessate.