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Calabria, fuga di gas da un serbatoio di GPL: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Il serbatoio interrato era a servizio di alcune abitazioni

15 Agosto 2026 - 10:56 | Comunicato Stampa

fuga gpl nicotera marina vvf ()

Nella giornata di ieri, 14 agosto, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è intervenuta a Nicotera Marina a seguito di una fuga di gas da un serbatoio interrato di GPL, a servizio di alcune abitazioni.

fuga gpl nicotera marina vvf ()

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i primi accertamenti con apposita strumentazione, rilevando una significativa dispersione di gas nell’area. I successivi controlli hanno consentito di individuare l’origine della perdita nei gruppi valvolari del serbatoio.

fuga gpl nicotera marina vvf ()

Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto a interrompere il flusso del gas e a mettere in sicurezza l’area, predisponendo le condizioni necessarie per le successive operazioni di bonifica.

fuga gpl nicotera marina vvf ()

Per completare l’intervento è stato richiesto il supporto del Nucleo Provinciale GPL Light, specializzato nelle operazioni di svuotamento e bonifica in sicurezza dei serbatoi di GPL.

fuga gpl nicotera marina vvf ()

Le operazioni, particolarmente delicate, sono proseguite per tutta la serata attraverso la combustione controllata in atmosfera del GPL residuo, secondo le procedure di sicurezza previste. L’intervento si è concluso nella notte, intorno alle ore 1.00 del 15 agosto, al termine delle attività di messa in sicurezza e bonifica del serbatoio.

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L’intervento ha consentito di gestire la situazione e di completare le operazioni senza ulteriori conseguenze, garantendo la sicurezza dell’area e delle abitazioni interessate.

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