Reggina: quale sarà la risposta della tifoseria sulla campagna abbonamenti?

Dopo la comunicazione dei prezzi si è registrato un pò di malumore, ma rimangono intatti entusiasmo e fiducia

La campagna abbonamenti della Reggina parte da lunedi 17 agosto. Dopo giorni di attesa, la società ha ufficializzato prezzi e modalità, dando il via alla corsa verso la nuova stagione. Adesso si attende la risposta dei tifosi, anche perché il patron Claudio Lotito si aspetta numeri importanti dalla piazza amaranto.

L’annuncio, però, ha provocato anche qualche malumore. Diversi sostenitori hanno evidenziato l’aumento dei prezzi rispetto al passato. Altri hanno sottolineato l’assenza di pacchetti dedicati alle famiglie o di particolari agevolazioni riservate ai vecchi abbonati.

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Al di là delle prime reazioni, sarà il dato delle sottoscrizioni a fornire una risposta concreta. Reggio ha ritrovato fiducia e soprattutto quell’entusiasmo che nelle ultime stagioni era inevitabilmente diminuito. La nuova proprietà e le ambizioni dichiarate hanno riavvicinato una parte importante della tifoseria alla squadra.

La società ha scelto di aprire la campagna abbonamenti senza attendere gli ultimi colpi di mercato. Una decisione che potrebbe essere legata anche ai tempi necessari per completare la rosa. In particolare per l’attacco, dove la Reggina continua a lavorare alla ricerca del profilo giusto, potrebbe essere necessario aspettare ancora.

Adesso la parola passa alla piazza. Lotito attende una risposta concreta in termini di numeri, mentre sul mercato il lavoro prosegue per consegnare a Marchionni gli ultimi tasselli.